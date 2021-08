Nach der Mammutreform : Der Stolperstart der Autobahn GmbH

Als Mitte April 2021 alles drunter und drüber lief, habe eigentlich niemand mit der Presse sprechen wollen, sagt der Bremer Bauunternehmer Jan-Gerd Kröger. Vor allem die kleineren Bauunternehmen hätten Angst gehabt. Er habe es sich erlauben können. Weil die Autobahn GmbH des Bundes seine Rechnungen nicht bezahlte, legte Krögers Unternehmen die Arbeit nieder. Mitunter acht Wochen lang sorgte im Frühjahr niemand mehr für die Wartung und Instandhaltung der 2500 Brücken und Bauwerke der Bundesstraßen im Land Bremen.

Bis Mitte März hatten sich bei der Autobahn GmbH einem Medienbericht zufolge 20.000 unbearbeitete Rechnungen angestaut, von einer Summe von bis zu 1,2 Milliarden Euro war die Rede. Sein Streik habe gewirkt, sagt Kröger, die Situation habe sich anschließend verbessert. Vor allem den kleineren Firmen habe die Autobahn GmbH schnell mit Notüberweisungen geholfen, die lokalen Mitarbeiter seien sehr engagiert gewesen. Doch reibungslos laufe die Zusammenarbeit immer noch nicht.

Die Autobahn GmbH des Bundes verwaltet seit Anfang des Jahres die 13.000 Autobahnkilometer in Deutschland. Sie soll die anfallenden Aufgaben von Planung, Bau, Erhaltung bis Finanzierung bündeln. Zuvor waren dafür die Länder im Auftrag des Bundes zuständig. Nach dem Beschluss der Reform im Jahr 2017 wurde schnell klar: Die Frist bis Anfang 2021 ist zu kurz für die „größte Reform in der Geschichte der Autobahn“, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sein Vorhaben nannte.

Die Lage verbessert sich

Die großen Worte waren in diesem Fall nicht mal übertrieben. Mehr als 10.000 Mitarbeiter wechselten von den Ländern zur neuen Gesellschaft, zehn Niederlassungen und 41 Außenstellen wurden aufgezogen. Alles sollte einheitlich und einfacher werden. Doch dann mehrten sich die Berichte über IT-Probleme, Personalmangel, Zuständigkeitsfragen, unbeglichene Rechnungen und unerwartet hohe Reformkosten. In Richtung Verkehrsministerium sagt Bauunternehmer Kröger: „Der Kopf hat etwas Großes vorgehabt, der kleine Mann vor Ort muss es ausbaden.“

Die Lage hat sich in den vergangenen Monaten ein wenig entspannt. Die Autobahn GmbH des Bundes teilt auf Anfrage der F.A.Z. mit, man verbessere „die Prozesse der Rechnungsbearbeitung konstant“. Seit Betriebsaufnahme habe man 136.000 Rechnungen bezahlt, 6000 würden je Woche beglichen. 12.000 Rechnungen stünden zurzeit noch aus, das entspreche einem „üblichen Wert“. Man werde jede ordentlich geprüfte Rechnung bezahlen.

Auch Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), sagt: „Der Zahlungsverkehr läuft mittlerweile reibungsloser.“ Man sehe allerdings auch, „dass die Prozesse innerhalb der Autobahn GmbH noch nicht zu 100 Prozent eingespielt sind wie in der alten Organisationsform“.

Bauunternehmer Kröger kann davon ein Lied singen. Eigentlich muss er seit November vergangenen Jahres jede Rechnung nach einheitlicher Formatvorlage elektronisch einreichen. Wegen technischer Probleme innerhalb der Autobahn GmbH seien die Rechnungen nach dem zentralen Maileingang aber nicht an den entsprechenden Sachbearbeiter weitergeleitet worden. Deswegen schickt Kröger seine Rechnungen nun per Post, erst mal an das Amt für Straßen und Verkehr in Bremen, das die Unterlagen dann an die Bundesgesellschaft weiterleitet. Sitzt der zuständige Mitarbeiter der Autobahn GmbH dann im Homeoffice, sei die Zustellung nahezu unmöglich.

Durch die Umstrukturierung hätten sich zudem entscheidende Bezeichnungen geändert: Projekt- und Rechnungsnummern etwa oder die Bezeichnung für Sperrpläne, die für Baustellen gebraucht werden. Natürlich werde dann die interne Zuordnung der Dokumente zum Pro­blem. „Die Summe der Kleinigkeiten ist die größte Stolperstelle“, sagt Kröger. Wenn es nach ihm ginge, müssten den Mitarbeitern auf den unteren Führungsebenen der Autobahn GmbH mehr Kompetenzen zugestanden werden. Bei zahlreichen Angelegenheiten bekomme er zu hören, man müsse das erst noch absprechen. „Hier braucht es möglichst schnell mehr Klarheit über Entscheidungsabläufe und Strukturen“, sagt auch ZDB-Hauptgeschäftsführer Pakleppa.