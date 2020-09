Magnetschwebebahn von Bögl : Der Erbe des Transrapids schwebt heran

Aktualisiert am

Der Baukonzern Bögl hat für seine Magnetschwebebahn TSB die Zulassung erhalten. Eine erste Strecke könnte schon Ende 2023 in Betrieb gehen.

Ein TSB (Transport System Bögl) in Sengenthal, Bayern Bild: Max Bögl

Der Auftrag für die Max Bögl Gruppe ist zu früh gekommen: Im März 2018 hat der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport an den oberpfälzischen Baukonzern den Auftrag für den 5,6 Kilometer langen Fahrweg des Transportsystems von Terminal 1 und 2 zum neuen, gegenüberliegenden Terminal 3 vergeben. Doch darauf fahren werden fahrerlose Züge von Siemens. Sie werden stündlich bis zu 4000 Passagiere mit 80 Kilometer in der Stunde befördern können; Betreiber der Strecke wird Keolis sein. Liebend gerne hätte Stefan Bögl, Vorstandsvorsitzender des Familienunternehmens aus Neumarkt, stattdessen die Fahrzeuge seines TSB angeboten – das im eigenen Haus entwickelte Transport System Bögl. Doch dafür war die Zeit noch nicht reif.

Heute, zweieinhalb Jahre später, würde das anders aussehen: Die vollautomatisierte Magnetschwebebahn hätte gute Erfolgsaussichten gehabt; und zwar als Gesamtangebot – Planung, Bau von Trasse und Zügen sowie Betrieb inklusive. Denn der wichtigste Meilenstein für das seit zehn Jahren verfolgte Projekt ist jetzt erreicht. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat grünes Licht gegeben. Es hat Bögl bescheinigt, dass die TSB-Magnetbahntechnik zulassungsfähig ist und den Sicherheitsstandards entspricht. Derlei Bescheide sind Grundlage für Betriebsgenehmigungen künftiger Anwendungsstrecken. „Nun können wir mit der Kommerzialisierung beginnen“, sagt Bögl der F.A.Z.

Bert Zamzow, seit zehn Jahren Projektleiter des TSB, macht aus seiner Freude keinen Hehl: „Damit ist das Fahrzeug serientauglich.“ Und der Traum deutscher Ingenieurtechnik des Transrapids findet doch noch Erfüllung. Der Transrapid ging hierzulande sang- und klanglos unter und pendelt seit 18 Jahren nur zwischen dem Flughafen Schanghai und dem Stadtzentrum. Wobei: Bögl und Zamzow sehen ihren TSB nicht annähernd als einen Transrapid. Zu weit liegen die Technikwelten auseinander.

Das Potential ist da

Das einst von Siemens und Thyssen entwickelte Gemeinschaftsvorhaben war für Fernverbindungen ausgelegt, der TSB als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr über Strecken von 3, 20 oder 50 Kilometern. Statt einer Spitzengeschwindigkeit von 500 Kilometern in der Stunde reichen 150 bis 160 Kilometer für die leise dahinsurrenden Waggons aus der Oberpfalz. Komplett neu entwickelt wurde die Technologie. Der Schwebezug von Siemens-Thyssen wurde kompliziert über den Fahrweg bewegt, der TSB hat seinen Antrieb im Zug. So kann er in wesentlich kürzeren Abständen auf der Strecken fahren als ein Transrapid.

„Jetzt testen wir, ob es am Markt Interesse gibt“, sagt Zamzow. Dabei hat er diesen längst sondiert. Der Elektro- und Nachrichtentechniker hat zahlreiche Ideen für den Einsatz des TSB. „Unser Anspruch ist nicht, bestehende Verkehrssysteme zu ersetzen, sondern sie zu ergänzen.“ Mit Blick auf die größer werdenden Städte und den Ausbau des oft überalterten öffentlichen Nahverkehrs gibt es genügend Potential. Eine Studie des Instituts für Bahntechnik (IFB) und der TU Berlin hat ergeben, dass der adressierbare Markt 400 Millionen Euro jährlich erreichen könnte. Das kann für den Konzern mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro und 6500 Mitarbeitern ein lukratives neues Geschäftsfeld werden.