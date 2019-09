Südwestmetall-Chef Wolf : „Die IAA wird von Radikalen missbraucht“

In dieser Woche öffnet die IAA in Frankfurt wieder ihre Pforten für Aussteller und Besucher. Doch wohl noch nie war die Brisanz einer der wichtigsten Branchenshows so groß wie diesmal. Die von der schwachen Weltkonjunktur ohnehin gebeutelte Automobilwirtschaft sieht sich durch immer schärfere Anfeindungen und auch physische Attacken von Umweltschützern und Aktivisten in die Enge getrieben und macht ihrem Frust verbal Luft. Sie werfen der Gegenseite vor, Wohlstand, Arbeitsplätze und das Ansehen Deutschlands erheblich zu gefährden.

Der Klimawandel ist da und man müsse mit Augenmaß damit umgehen, sagte Stefan Wolf, der Vorstandsvorsitzende des schwäbischen Automobilzulieferers Elring Klinger, der F.A.Z. „Stattdessen wird die IAA missbraucht von Radikalen, die Autos anzünden, die gewaltsam werden wollen. Eine Veranstaltung von internationaler Bedeutung. Was für ein Bild geben wir da ab als Deutsche“, fragt Wolf rhetorisch. Die Messe werde benutzt, um Randale zu machen, ohne Substanz. Das sei ähnlich dem G20-Gipfel in Hamburg.