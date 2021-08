Tücken der Elektromobilität : Frust an der Stromtankstelle

Die Stromtankstelle im norditalienischen Trient, abseits der Brennerautobahn A 22, ist augenscheinlich ein unwirtlicher Ort. Wer im Internet nach Bildern googelt, der erblickt einen schmuddeligen Hinterhof-Parkplatz mit einer Reihe von Ladesäulen. Fernreisende, die auf dem Weg in den Süden die Batterie ihres E-Autos aufladen wollen, müssen dafür die Autobahn verlassen, denn der Tankstop liegt nicht direkt an der Brenner-Route, sondern in einem Gewerbegebiet am Rand von Trient. Der Betreiber der tristen Stromtanke heißt Ionity, ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher und internationaler Autohersteller.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Kürzlich fuhr in Trient ein prominenter Kunde mit seinem Elektrovehikel vor – und das Unheil nahm seinen Lauf: Volkswagen-Chef Herbert Diess hatte sich am Bodensee bei den Bregenzer Festspielen eine Aufführung der Verdi-Oper Rigoletto angesehen und wollte nun weiter an den Gardasee. Der Automanager, unterwegs in einem hellblauen Elektrofahrzeug des hauseigenen Typs VW ID.3, musste nachladen. Doch was er in Trient vorfand, ließ ihn aus der Haut fahren: „Kein WC, kein Kaffee, eine Säule außer Betrieb/defekt, traurige Angelegenheit. Das ist alles andere als ein Premium-Ladeerlebnis, Ionity!“, schrieb Diess erbost in einem Post in den sozialen Medien. Das saß.