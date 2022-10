Elektroautos : Mercedes sichert sich Lithium aus Brandenburg

Auf diesem Gelände in Guben in Brandenburg soll künftig Lithium weiterverarbeitet werden. Bild: dpa

Mercedes-Benz hat sich Lithium für 150.000 Elektroautos im Jahr gesichert. Das deutsch-kanadische Start-up Rock Tech Lithium soll Mercedes vom Jahr 2026 an 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid im Jahr liefern. Das gab der Autobauer am Donnerstag in Stuttgart bekannt. Die beiden Unternehmen hatten schon im August im Rahmen der Kanada-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die nun geschlossene Liefervereinbarung konkretisiert diese strategische Partnerschaft. Zum finanziellen Umfang äußerten sich die Unternehmen nicht.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Das Lithiumhydroxid soll aus dem brandenburgischen Guben in der Niederlausitz kommen, wo Rock Tech den ersten europäischen Lithiumkonverter baut, der aus dem Rohstoff Lithium das für die Fertigung von Elektroauto-Batterien notwendige Lithiumhydroxid herstellt. Die Fabrik soll im Jahr 2024 in Betrieb gehen. Zuletzt war von einer Jahresproduktion von 24.000 Tonnen die Rede. Mercedes wäre damit einer der Großabnehmer der Fabrik, die den Plänen zufolge 160 Angestellte haben wird.

Viel Lithium aus Australien

Das für die Weiterverarbeitung in Brandenburg benötigte Lithium solle ausschließlich aus Minen kommen, die hohe Umwelt- und Menschenrechtsstandards einhalten, heißt es in der Mitteilung. Zudem würden die Unternehmen daran arbeiten, dass die Produktion vom Jahr 2030 an CO2-neutral abläuft. Rock Tech will nach eigenen Angaben bis zum Jahr 2030 die Hälfte seiner Rohstoffe aus dem Recycling alter Batterien gewinnen.

Die Rohstoffe, die für die Batterien benötigt werden, sind einer der wichtigsten Kritikpunkte an der Transformation zur Elektromobilität. Die Förderung von Lithium ist im Vergleich zu anderen Rohstoffen wie etwa Kobalt jedoch deutlich weniger heikel. Laut der zuständigen US-Behörde kommt mehr als die Hälfte der globalen Lithium-Förderung aus Australien, gut ein Viertel aus Chile und ein Siebtel aus China. Gut zwei Fünftel der globalen Reserven sind in Chile. Auch im Oberrheingraben gibt es Vorkommen. Die Autobauer sind in einem Wettlauf, um sich die notwendigen Rohstoffe für die Batterien zu sichern.

Für weniger als ein Zehntel der Mercedes-Produktion

Mercedes verkauft aktuell gut 2 Millionen Autos im Jahr. Bleibt der Absatz wie angepeilt oberhalb dieser Marke, reicht die Liefervereinbarung mit Rock Tech Lithium für deutlich weniger als 10 Prozent der Mercedes-Autos. Der Konzern will bis zum Ende des Jahrzehnts nur noch Elektroautos verkaufen, schränkt aber stets ein, dass das nur dort gelte, wo es „die Marktbedingungen zulassen“.

Mehr zum Thema 1/

Mercedes betonte, die Vereinbarung stärke die „lokale Beschaffungsstrategie“ für den Bau von Elektroautos. Die Vereinbarung spiele zusammen mit weiteren Partnerschaften eine „Schlüsselrolle bei der Sicherung der Lithiumversorgung für unsere Batterieproduktion in Europa“, wird Mercedes-Vorstand Markus Schäfer, zuständig unter anderem für den Einkauf, in der Mitteilung zitiert.