Das brennende Frachtschiff in der Nordsee hat unter anderem rund 500 Elektrofahrzeuge geladen.

Der brennende Autofrachter in der Nordsee hat den Blick der Deutschen schlagartig auf eine neue Frage gelenkt: Welche Brandgefahr geht eigentlich von den Batterien in Elektroautos aus? Tagelang brannte und qualmte es auf der havarierten „Fremantle Highway“, nachdem an Bord des Schiffes ein starkes Feuer ausgebrochen war. Noch immer ist die Gefahr einer Umweltkatastrophe im ökologisch sensiblen Wattenmeer nicht vollständig gebannt. Derzeit wird der Frachter nach Eemshaven abgeschleppt. Wann er dort eintrifft ist unklar. Aus Sicherheitsgründen gehe nur „sehr langsam“ voran, sagte ein Behördensprecher am Donnerstag.

Die Brandursache ist bisher ungeklärt, doch gibt es die Vermutung, dass das Großfeuer an Bord des Frachtschiffs durch einen defekten Stromspeicher eines Elektroautos entstanden ist. Die Fremantle Highway hat neben vielen konventionellen Autos auch rund 500 E-Fahrzeuge geladen. Viel wurde deshalb in den vergangenen Tagen darüber berichtet, wie schwierig das Löschen brennender Batterien von Elektroautos ist.

Aber es gibt auch eine gute Nachricht, auch wenn sie in der breiten Öffentlichkeit bislang kaum bekannt ist. Es ist nämlich keineswegs so, dass alle Arten von Batterien in Elektroautos dieselben Brandrisiken aufweisen.

Zwar arbeiten heute in praktisch allen E-Autos Lithium-Ionen-Batterien, doch von diesen gibt es sehr unterschiedliche Bauarten – und manche sind in Sachen Feuergefahr sehr viel unproblematischer als andere.

Wichtig sind vor allem die in der Batterie verwandten Materialien. Wenn es um eine geringe Entflammbarkeit geht, haben die sogenannten Lithium-Eisenphosphat-Akkus, auch als LFP-Speicher bezeichnet, klare Vorteile. Fachleute verweisen darauf, dass sie deutlich schwerer Feuer fangen als die in Elektroautos ansonsten häufig eingebauten Nickel-Mangan-Kobalt-Stromspeicher (NMC-Akkus).

„LFP-Batterien sind sicherer als die NMC-Technik, die Feuergefahr ist deutlich geringer“, sagt der Physiker Christoph Neef, Experte für Batteriematerialien am Forschungsinstitut Fraunhofer ISI in Karlsruhe. LFP-Batterien werden vor allem von chinesischen Autounternehmen und vom amerikanischen Hersteller Tesla eingebaut. Die deutschen Autohersteller installieren dagegen bisher ausschließlich NMC-Batterien in ihren Fahrzeugen.

Elektroautos brennen nicht häufiger als Verbrennerfahrzeuge

Eines ist freilich auch wichtig: Unabhängig davon, welche Art von Batterie sie an Bord haben kommt es bei Elektroautos nicht häufiger zu Brandunfällen als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Elektroautos sind also nicht unsicherer als konventionelle Autos. Das bestätigen sowohl der Verband der deutschen Versicherungswirtschaft als auch die Sachverständigenorganisation Dekra. Es ist nur so, dass das Löschen eines Batteriebrands, wenn er einmal entstanden ist, vergleichsweise kompliziert ist – jedenfalls dann, wenn es sich um einen NMC-Speicher handelt.