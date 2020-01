F.A.Z exklusiv : Diese vier Städte buhlen um die IAA

Die Internationale Automobilausstellung 2021 wird entweder in Berlin, Hamburg, Köln oder Frankfurt stattfinden. Auf diese Shortlist haben sich nach Informationen der F.A.Z. die Vorständer der deutschen Autohersteller geeinigt. Hannover, Stuttgart und München sind damit aus dem Rennen. Der die IAA veranstaltende Verband der Autoindustrie VDA wird die Liste dem Vernehmen nach im Laufe seines heutigen Neujahrsempfangs bekanntgeben.

Die IAA war in den vergangenen Jahr stets in Frankfurt ausgetragen worden, zuletzt gab es aber Kritik an der Form der Ausstellung. Sie soll künftig stärker aus den Messehallen heraus in die Stadt getragen werden und so mehr Menschen ansprechen. Zur vergangenen IAA im September 2019 kamen rund 550.000 Besucher, in den Jahren zuvor war man an Besucherzahlen zwischen 800.000 und 900.000 gewohnt.

Im Jahr 2019 störten eine auf den Höhepunkt getriebene Dieselkrise, Proteste von Umweltaktivisten und ein internes Zerwürfnis im Verband. Zwischenzeitlich hieß es sogar, womöglich sei gar keine IAA mehr notwendig oder zeitgemäß.

„Enges Rennen“

Zusammen mit den Messen in Paris, Genf, Detroit und Schanghai gehört die IAA zu den bedeutendsten Ausstellungen der Branche. Für den Automobilverband ist die Messe eine sehr wichtige Einnahmequelle. Nach den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre, die geprägt waren von einem schrumpfenden Zuspruch der Aussteller und Besucher, hatte sich der Verband entschieden, das Konzept der Automesse zu erneuern.

So kündigte der VDA an, die neue IAA solle „heraus aus den Hallen“. Sie soll keine Autoschau auf einem abgegrenzten Messegelände mehr sein, sondern eine „Mobilitätsplattform“. Die Besucher sollten künftig alle Formen der Mobilität erleben können. Auch Frankfurt, seit 1951 Standort der Messe, war plötzlich nicht mehr gesetzt.

Anders als bisher soll die IAA-Gastgeberstadt eng in das Messekonzept einbezogen werden. Auf diese Anforderung der „Smart City“ haben sich alle sieben Städte, die vor einer Woche Verbandvertretern und den Marketingchefs ausgewählter Hersteller und Zulieferer ihre Konzepte präsentierten, intensiv eingestellt.

Beobachter sprachen vor der VDA-Sitzung am Mittwoch von einem „engen Rennen“. Allen Städten sei es gelungen, die Aufmerksamkeit auf ihre Stärken zu richten. Die Zeit drängt, denn schon im Jahr 2021 soll die Messe am neuen Standort stattfinden.