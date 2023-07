Wer im Urlaub in oder durch die Schweiz fährt, kommt nur schwer ohne die Autobahnvignette ans Ziel. Bisher musste sie an die Windschutzscheibe geklebt werden, jetzt gibt es sie auch in einer digitalen Version.

Die Vignetten zur Benutzung der Schweizer Autobahnen sind vom 1. August an auch elektronisch erhältlich. Sie können online erworben und per Kreditkarte bezahlt werden. Der Preis ist der gleiche wie bei der Vignette, die an die Windschutzscheibe geklebt wird: 40 Franken, also umgerechnet rund 42 Euro. Auch die Klebevignette wird weiter verkauft.

Die Vignette gilt eigentlich für 14 Monate, jeweils vom 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des Folgejahres. Wer sie im August bezieht, kann das Exemplar folglich noch bis Ende Januar 2024 nutzen. Das gilt sowohl die elektronische als auch die Vignette zum Festkleben. Der Preis ist aber der gleiche.

Fahrzeughalterinnen und -halter müssen auf einem Portal Fahrzeugkategorie, Zulassungsland und das Kennzeichen des Autos angeben. Ein Benutzerkonto und Angaben zur Person, die die Vignette kauft, sind nicht nötig. Wechselt der Besitzer das Auto und behält das Nummernschild, ist die Vignette weiter gültig. Bei einem Wechsel der Nummernschilder kann im Portal die Übertragung auf das neue Nummernschild beantragt werden. Das ist während der Laufzeit einmal möglich.

Kontrolliert wird die E-Vignette nach Angaben der Behörden an der Grenze durch Mitarbeiter des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit. Auf den Schweizer Straßen führt die Polizei Stichproben durch Aufrufen der Nummernschilder durch.