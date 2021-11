Herausforderung für Branche : Die Pandemie bringt die Taxis auf Trab

Der Taxi-Markt in Deutschland hat im letzten Jahrzehnt schon einige Umbrüche durchstehen müssen, sei es durch neue Konkurrenz auf dem Smartphone oder die zunehmende Skepsis gegenüber dem Autoverkehr angesichts von Dieselaffäre und Klimakrise. Dann kam Corona, und auf einmal waren 90 Prozent des Umsatzes weg. „Die Lufthansa, Fraport, die Hotels: Das sind alles unsere Kunden“, sagt Hans-Peter Kratz, der Vorsitzende der Frankfurter Taxi-Vereinigung. Wenn es denen nicht gut gehe, dann sehe es auch für die Taxis düster aus.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaftsredaktion. Folgen Ich folge

In New York hat die Verzweiflung die hoch verschuldeten Taxifahrer schon in den Hungerstreik getrieben. Von London bis Rio steigen die Fahrpreise des Konkurrenten Uber stark an, die Wartezeiten werden länger, weil sich viele Fahrer in der Krise beruflich umorientiert haben. Droht auch dem deutschen Taxi- und Mietwagenmarkt der Kollaps, nachdem Geschäftsleute und Touristen anderthalb Jahre lang zu Hause geblieben sind?