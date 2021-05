F.A.S. exklusiv : Die Liebe der Grünen zum SUV

Aktualisiert am

Eine Umfrage zeigt: Niemand fährt so gerne Geländewagen wie die Öko-Klientel. Ausgerechnet. Das Phänomen hat System.

Ein SUV steht am Straßenrand. Besonders bei Grünen-Wählern sind die Geländewagen beliebt. Bild: dpa

Zeig mir dein Auto, und ich sag dir wofür du stehst – mit der Wahl der Automarke geben viele Menschen ein Statement ab. Wer sich beispielsweise in die S-Klasse setzt, der wählt eher nicht die Linkspartei, die ihm ans Vermögen will, so viel darf als gesichert gelten.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Marktforscher der Beratungsfirma Puls wollten es genauer wissen und haben untersucht, welche Verbindung zwischen politischen Vorlieben und präferierten Automarken besteht. Das überraschende Ergebnis ihrer noch unveröffentlichten Umfrage zu Automarken und Sonntagsfrage: Grünen-Wähler fahren am häufigsten Geländewagen, also SUV, das Feindbild schlechthin für alle Klimaschützer.