Bundesweiter Warnstreik : Wo Busse und Bahnen ausfallen

Hessen

In Hessen bleiben unter anderem die Busse in Wiesbaden, die Straßenbahnen und U-Bahnen in Frankfurt sowie die Straßenbahnen und Busse in Kassel in ihren Depots. Mit dem Ende der Spätschicht am Dienstag solle der Warnstreik enden, sagte Gewerkschaftssprecherin Ute Fritzel. Es gebe eine „gute Teilnahme“, so Fritzel.

Bereits am Montag hatten die von den Warnstreiks betroffenen Verkehrsgesellschaften und Verkehrsverbünde auf mögliche Alternativen für Fahrgäste hingewiesen. S-Bahnen und Regionalzüge seien nicht betroffen. In Frankfurt sollten zudem die Busse planmäßig verkehren.

Rheinland-Pfalz

Mit Beginn der Frühschicht haben am Dienstag auch die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz begonnen. Circa 1400 Beschäftigte legten laut der Gewerkschaft Verdi am Dienstagmorgen ihre Arbeit nieder. Betroffen sind die Städte Mainz, Kaiserslautern, Trier und Pirmasens. Mit Beginn der Frühschicht am Mittwoch laufe der Betrieb dann wieder normal, sagte Gewerkschaftssprecher Christian Umlauf.

Bayern

In elf bayerischen Städten hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten von kommunalen Verkehrsbetrieben und privaten Omnibusunternehmen zum Arbeitskampf aufgerufen. Die Verkehrsbetriebe kündigten an, dass Busse und Bahnen deshalb den ganzen Tag über nur eingeschränkt fahren oder ganz ausfallen könnten.

Warnstreiks wird es Verdi zufolge in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Landshut, Fürth, Coburg, Bamberg, Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt geben. In Regensburg wird nach Angaben der Stadtwerke der Busverkehr komplett lahmgelegt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft geht davon aus, dass die U-Bahnen in der Landeshauptstadt überhaupt nicht fahren können, Straßenbahnen und Busse nur teilweise.

Die Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft hat einen Streikfahrplan eingerichtet: Statt U-Bahnen und Straßenbahnen fahren Busse entlang des Nachtliniennetzes. In Würzburg fallen Bussen, Müllabfuhr und Straßenreinigung aus.

Berlin und Brandenburg

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) läuft der Warnstreik seit 3 Uhr, wie Jeremy Arndt, der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi am Morgen sagte. Auf den Betriebshöfen blieben die Schranken unten. Die S-Bahn und Regionalzüge fahren aber wie gewohnt.

„Es fahren keine Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen“, erfuhren die Fahrgäste auf den Anzeigetafeln an zahlreichen Haltstellen. Nur auf den wenigen Linien privater Subunternehmer der BVG fuhren noch die gelben Busse, viele davon am Stadtrand.

Auch in Brandenburg waren erhebliche Einschränkungen für die Bus- und Bahnkunden angekündigt. Man habe Beschäftigte der zwölf öffentlichen Nahverkehrsbetriebe zum Warnstreik aufgerufen, sagte am frühen Dienstagmorgen Jens Gröger, Verdi-Geschäftsführer für Nordostbrandenburg und dort zuständiger Verhandlungsführer. Der Warnstreik sollte den ganzen Tag dauern.

Folgende Unternehmen sind betroffen:

Verkehrsbetriebe Potsdam,

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald,

Uckermärkische Verkehrsgesellschaft,

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming,

Busverkehr Oder-Spree

Barnimer Busgesellschaft,

Cottbusverkehr,

Havelbus Verkehrsgesellschaft,

Regiobus Potsdam Mittelmark,

Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder),

Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel und DB Regio Bus Ost.

Die S-Bahn Berlin setzt einige zusätzliche Züge ein, sie fahren auf den Linien S1 (Zehlendorf-Potsdamer Platz) und S5 (Mahlsdorf-Ostbahnhof).

Hamburg

Bei der Hochbahn wurde der Betrieb ganz eingestellt - nur noch der Schülerverkehr wird versucht aufrechtzuerhalten, wie das Unternehmen mitteilte. Auch die Verkehrsbetriebe Hamburg haben die Arbeit niedergelegt. „Die Beteiligung ist hoch und die Stimmung gut“, sagte der Hamburger Verdi-Fachbereichsleiter Verkehr, Natale Fontana.

Nordrhein-Westfalen