Kurz vor dem Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets am 3. April wettert die Branche der Verkehrsunternehmen und Verkehrspolitiker gegen Lockangebote wie das 29-Euro-Ticket aus Berlin. Diese ließen das Deutschlandticket unattraktiv erscheinen, würden den Kunden aber viel weniger bieten als das bundesweite Ticket. Es handele sich um reine „politische Effekthascherei“, die das Deutschlandticket verwässere, kritisiert der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Oliver Wolff, im Redaktionsgespräch mit der F.A.Z.

Er zielt damit auf das 29-Euro-Ticket, das derzeit in Berlin als Übergangsangebot gilt und ursprünglich nur bis zur Einführung des Deutschlandtickets in Höhe von 49 Euro Anfang Mai gelten sollte. Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will nun jedoch in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU durchsetzen, dass es auch darüber hinaus bestehen bleibt. Meinungsforscherin Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, warnte davor, dass dies zu erheblichen Missverständnissen in der Bevölkerung führen könnte. Derzeit habe der Rest der Republik den Eindruck, dass die Berliner mit einem 29-Euro-Ticket Deutschland bereisen können. Tatsächlich ist dies nicht der Fall: Das 29-Euro-Ticket aus Berlin wird auch weiterhin nur für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) innerhalb der Stadt gültig sein, während das 49-Euro-Ticket deutschlandweit gelten wird. „Das muss wesentlich klarer kommuniziert werden“, forderte sie.