49-Euro-Ticket : So groß ist das Ticket-Fieber in Deutschland

Die Schlange am Marienplatz in München war nicht zu übersehen: Am wichtigsten Umsteigebahnhof der Landeshauptstadt, an dem alle Linien der S-Bahn und zwei U-Bahnlinien kreuzen, warteten am 2. Mai hunderte Menschen geduldig bis zu vier Stunden vor dem Bahnschalter der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Es war der erste Werktag nach dem offiziellen Startschuss des Deutschlandtickets am 1. Mai. Seitdem können Kunden, die sich für das Abonnement entscheiden, für 49 Euro im Monat alle Busse und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs nutzen.

Nicht nur in München, auch quer durch Deutschland verzeichnen die Verkehrsverbünde und die Deutsche Bahn einen regelrechten Boom: Inzwischen haben 7 Millionen Fahrgäste einen solchen Vertrag abgeschlossen, darunter sind zwei Millionen Neukunden, gab der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Montag in einer ersten Zwischenbilanz bekannt. Der Branchenverband rechnet mit insgesamt fünf bis sechs Millionen neuen Kunden, die sich für die monatlichen Zahlungen entscheiden. Anders als das erfolgreiche Vorgängermodell des 9-Euro-Ticket handelt es sich beim Deutschlandticket um ein Abo, von der sich die Verkehrsverbünde eine längerfristige Bindung versprechen.

Die Zahl der Neukunden ist für den Erfolg des Tickets entscheidend, weil nur sie die teils drastischen Mindereinnahmen ausgleichen können, die durch die Absenkung der Abopreise entstehen. Bisherige Kunden haben bisher doppelt oder mitunter sogar dreimal so viel gezahlt und profitieren jetzt von dem günstigeren Angebot. Bund und Länder haben sich deshalb verpflichtet, 3 Milliarden Euro im Jahr zu zahlen, um die Verluste auszugleichen.

Einsteigen ohne nachdenken

Die hohe Nachfrage sorgt deshalb allerorten für Erleichterung; sie übertrifft die Erwartungen teilweise deutlich. „Einen größeren Zuspruch hatte der öffentliche Nahverkehr in seiner Geschichte noch nie zu verzeichnen“, resümiert Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds HVV. Der erhoffte Effekt sei eingetreten: Einsteigen ohne nachdenken erweise sich für viele Menschen als einfacher Zugang zur Verkehrswende.

Während man auf 100.000 zusätzliche Kunden bis Jahresende gehofft hatte, vermeldet der HVV nun einen Monat nach Verkaufsstart 107.000 zusätzliche Kunden, bei insgesamt 830.000 Abos. 70 Prozent der Deutschlandtickets seien digital gekauft worden, am 1. Mai zeitweise 1000 Tickets pro Stunde. Eine nochmals höhere Nachfrage erwartet der Verkehrsverbund rund um die Feiertage im Mai. Mit Christi Himmelfahrt lockt am 18. Mai wieder ein verlängertes Wochenende, weil viele den Freitag als Brückentag nutzen. Auch in Stuttgart und Umgebung war der Andrang so groß, dass der Verkehrsverbund reagieren musste: „Unsere Abo-Center haben sich darauf eingestellt und das Personal in den Verkaufsstellen teilweise um bis zu 50 Prozent aufgestockt“, hieß es beim VVS.

Holpriger Start

Besonders der Verkaufsbeginn im April verlief zunächst holprig: Anfänglich ächzten die Verkehrsverbünde unter den Widrigkeiten der Umstellung. Viele Bestandskunden mussten entweder angeschrieben und zum Wechsel aufgefordert werden, andere Verkehrsverbünde wie der HVV stellten die bestehenden Verträge automatisch um, wenn sich das Deutschlandticket als günstiger erweist. Das verschlang viele Kapazitäten.