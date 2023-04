Warten auf dem Abstellgleis: ICE-Züge in Frankfurt am Main Bild: dpa

Ist ein System marode, empfiehlt sich der Abriss oder zumindest eine Generalüberholung. Bei der Deutschen Bahn fällt die erste Op­tion aus offensichtlichen Gründen weg, deshalb wird gerade mit Verve über die zweite diskutiert.

Die Sanierung des Schienennetzes ist schon be­schlossen, im kommenden Jahr wird als erster „Hochleistungskorridor“ die Trasse zwischen Frankfurt am Main und Mannheim komplett ge­sperrt.

Doch das wird bei Weitem nicht reichen, um das System von Endlosbaustellen und sich selbst verstärkenden Verspätungen, umgangssprachlich „Bahnchaos“ genannt, zu beenden. Die Lage ist so miserabel, dass die nun wieder verstärkt auftretenden Streikphasen fast wie eine Verschnaufpause für den Konzern wirken: Die Eisenbahnergewerkschaft EVG will an diesem Freitag wieder den Zugverkehr lahmlegen, um ihren For­derungen nach deutlichen Gehaltssprüngen den nötigen Nachdruck zu verleihen. Solche Vollbremsungen sind zwar ärgerlich und für den Konzern notgedrungen teuer. Aber dieser Tarifstreit ist nichts im Vergleich zu dem maroden Schienennetz, das zu unüberschaubaren volkswirtschaft­lichen Schäden führt.

Die Bahn ist unbeherrschbar geworden

Der Bahnkonzern ist in seiner jetzigen Form unbeherrschbar geworden. Eine Kette von Fehlentscheidungen und misslungenen Reformversuchen hat ihre Spuren hinterlassen. Der „integrierte Konzern“, der so­wohl das Schienennetz als auch den Bahnbetrieb verwaltet, scheitert tagtäglich an der Aufgabe, die Infrastruktur in Schuss zu halten und gleichzeitig betriebswirtschaftliche Er­folge einzufahren. Soll sich grundlegend etwas ändern, muss nicht nur das Netz generalüberholt werden, sondern auch die Konzernstruktur.

Die Debatten über die Frage, welche Lösung dabei die sinnvollste ist, drehen sich seit Jahren im Kreis; ge­rade wird eine neue Runde eingeläutet. Die Vorschläge reichen von einer zwar konsequenten, aber unrealistischen Zerschlagung des Konzerns bis hin zu jener „Trennung light“, die der Ampelregierung vorschwebt: Sie will das 33.000 Kilometer lange Schienennetz in eine „gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft“ überführen. Das hat vor allem pragmatische Gründe: Es ist der kleinste gemeinsame Nenner von zwei Konzepten, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Die reformfreudigen Grünen und die FDP könnten sich auch eine klare Scheidung gut vorstellen, der SPD ist der „integrierte Konzern“ ein Herzensanliegen.

Da hilft eine Trennung von Tisch und Bett ohne den Umweg über den Scheidungsrichter: Schiene und Be­trieb blieben bei der neuen Ampel­lösung zwar unter dem gleichen Bahndach, gingen aber künftig getrennte Wege. Da wäre für jeden etwas dabei und Erfolg zumindest nicht ausgeschlossen.

Jetzt entscheidet sich, wohin die Bahn künftig fährt

Dabei ist das Vorhaben in seiner Be­deutung kaum zu überschätzen. Jetzt entscheidet sich, welche Richtung der Bahnkonzern einschlagen wird. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lässt sich für sein Konzept länger Zeit, als vielen lieb ist, denn es tickt die Uhr: Am 1. Januar 2024 soll die neue Gesellschaft ihre Arbeit aufnehmen.

Diese erwartungsvolle Ruhe hat nun die Union mit ihrem Konzept von einer „Bahnreform 2.0“ gestört und wieder einmal eine Zerschlagung des Konzerns ins Spiel ge­bracht. Die Pläne der Ampel sind in ihren Augen ein Potpourri aus längst gescheiterten An­sätzen, deshalb möchte sie das Schienennetz abspalten und dem Bun­desverkehrsminister direkten Zu­griff auf die neue Gesellschaft verschaffen.

Dieser Vorschlag ist nicht frei von Ironie, hatten doch vier Verkehrs­minister der Union insgesamt zwölf Jahre Zeit, ihren Vorstellungen über ein erfolgreiches Bahn-Management freien Lauf zu lassen. Stattdessen konnte die Bahn weiter „unter dem rollenden Rad“ vor sich her wurschteln und jede Menge Geld verbraten, ohne dass sich der Zustand der Bahn gebessert hätte.

Dem Vorschlag der Union lässt sich gleichwohl Positives abgewinnen, al­lerdings vor allem die Tatsache, dass er die Debatte neu belebt. Eine Zerschlagung mag zwar in der Theorie ihre Vorzüge haben, auch der Bundesrechnungshof setzt auf ein solches Modell. Aber in der Praxis würde es ein ohnehin wackeliges System zu­nächst noch weiter destabilisieren. Zeit wurde jedoch schon zu viel verplempert. Jetzt muss rasch eine tragfähige Lösung her. Eine eigenstän­dige Infrastruktursparte könnte die not­wendigen Veränderungen in die We­ge leiten, falls das Bundesverkehrsministerium klare Vorgaben machte – und auch nach dem Umbau nicht lockerlässt.

Die Gelegenheit ist günstig: Der Staat ist bereit, so viel Geld wie nie in die Schiene zu pumpen, es gibt Ideen für eine klügere Finanzierung und eine fast ungeteilte Aufmerksamkeit der Politik. Eine weitere misslungene Bahnreform kann sich Deutschland nicht leisten.