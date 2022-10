Mehr Schnellstrecken : Bahn stellt Fahrplan für 2023 vor

Aktualisiert am

Ein ICE steht im Hauptbahnhof Hannover. Bild: dpa

Neue Nachtzüge, schnellere Verbindungen in den Süden und zusätzliche Fahrten nach Osteuropa: Der Fahrplan der Deutschen Bahn soll von Dezember an zahlreiche Verbesserungen bringen. Dafür müssen Kunden tiefer in die Tasche greifen.