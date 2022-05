Schwere Zeiten für Bahnkunden : „Nie dagewesene Anzahl an Baustellen“

Viele Bahnen kommen im Moment verspätet am Ziel an. Bild: Frank Röth

So viele Baustellen wie noch nie, so unpünktliche Züge wie selten zuvor: Wer in diesen Tagen Bahn fährt, muss viel Geduld mitbringen. Und so schnell dürfte sich die Situation wahrscheinlich nicht verbessern. Das stellte Bahnchef Richard Lutz am Montag in einem kurzfristig anberaumten Pressegespräch klar.

„Die aktuelle Betriebslage zeigt ebenso deutlich wie schmerzhaft, dass wir ein kurzfristig kaum auflösbares Dilemma haben“, sagte Lutz. Gleichzeitig zu wachsen und zu modernisieren sei an zu vielen Tagen und auf zu vielen Korridoren nicht mehr mit guter Betriebsqualität und Pünktlichkeit möglich. „Die massiven Auswirkungen spüren alle Eisenbahnverkehrsunternehmen und damit auch alle Fahrgäste, Aufgabenträger und Güterverkehrskunden. Dessen sind wir uns bewusst.“

Der Bahnchef plädierte für einen Paradigmenwechsel in der Infrastruktur – angesichts der stark steigenden Nachfrage im Personen- und Güterverkehr und angesichts eines gleichzeitig hoch belasteten und störanfälligen Schienennetzes. Die Sanierung dieses Netzes sei die zentrale Aufgabe in den kommenden Jahren. Ziel sei eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur aus einem Guss. Lutz verwies auf Äußerungen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der auf das gemeinsame Ziel eines Hochleistungsnetzes hingewiesen hatte.

Die Bahn und das Verkehrsministerium stimmen sich eng ab

Hinsichtlich der konzeptionellen Überlegungen stehe man in engem Austausch mit dem Verkehrsministerium. Details dieses Konzepts und konkrete Umsetzungsschritte in den kommenden Jahren wolle man in engem Schulterschluss zwischen Bund, Bahn und der gesamten Branche angehen.

„Für mich bedeutet eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur vor allem eine Ausrichtung auf die verkehrs- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung. Diese Ziele hat sich die DB im Rahmen ihrer Strategie Starke Schiene und die gesamte Branche im Rahmen des Masterplans Schienenverkehr zu eigen gemacht“, sagte Lutz. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Ziele liege in der Infrastruktur. Erste Eckpunkte des Konzepts sollen noch vor der Sommerpause gemeinsam vorgestellt werden.

Lutz zufolge sind Fahrgäste und Güterverkehrskunden schneller zur Schiene zurückgekehrt als erwartet. „Die aktuelle Nachfrage bestätigt unsere Grundüberzeugung, dass die Wachstums- und Verkehrsverlagerungsziele der Bundesregierung realistisch sind.“ Noch nie seien auf dem deutschen Netz so viele Züge unterwegs wie in diesen Tagen.

Die Kapazitäten haben nicht mit dem Bedarf mitgehalten

Das Streckennetz, auf dem diese steigende Nachfrage abgewickelt werde, sei aber nicht mitgewachsen. Vielmehr habe sich die Substanz weiter verschlechtert. Viele Anlagen seien überaltert und deshalb störanfällig. Das Modernisierungsprogramm bringe „eine nie dagewesene Anzahl an Baustellen mit sich“, sagte Lutz.

Diese kosteten zusätzliche Kapazität und zögen massive betriebliche und verkehrliche Auswirkungen nach sich. Die Bahn versuche alles, die negativen Auswirkungen für die Verkehrsunternehmen und die Kunden im Personen- und Güterverkehr zu minimieren, versprach der DB-Chef.

Wie wichtig die Infrastruktur für den Bahnbetrieb ist, verdeutlichte Lutz an mehreren Zahlen: „80 Prozent der Qualität des Eisenbahnsystems entscheiden sich auf dem Schienennetz.“ Probleme bereitet den Angaben zufolge vor allem ein hochbelastetes Netz von rund 3500 Streckenkilometern.

Hier liege die durchschnittliche Auslastung schon ohne Bauaktivitäten bei rund 125 Prozent. Im Falle von Bauarbeiten könne sie schnell auf deutlich mehr als 150 Prozent ansteigen. Diese hochbelasteten Korridore müssten generalsaniert werden, hieß es. Dabei sollen alle Baumaßnahmen der kommenden Jahre gebündelt werden. Dafür seien zwar längere Sperrpausen notwendig, diese gingen aber durch bessere Vorplanung mit höherer Verlässlichkeit und längeren Vorlaufzeiten für alle Beteiligten einher.