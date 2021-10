Neuer Winterfahrplan : Die Bahn lässt mehr ICE-Sprinter fahren

Der neue Winterfahrplan der Bahn bringt ab Mitte Dezember neuer Sprinter-Verbindungen. Zwischen Berlin und Köln sollen die schnellen ICEs drei mal täglich nonstop fahren. So sollen sie die Strecke in unter vier Stunden schaffen, das ist eine halbe Stunde schneller als bisher. Das Staatsunternehmen will damit vor allem Inlandsflügen Konkurrenz machen, wie es am Donnerstag mitteilte.

Explizit gibt es auch neue Schnellverbindungen „am Tagesrand“. Damit wirbt die Bahn um Geschäftskunden. So sei es möglich, „morgens frühere Termine wahrzunehmen und abends wieder Zuhause zu sein“, hieß es. Ein neuer Sprinter fährt morgens zwischen Hamburg und Frankfurt Flughafen, über Hannover. Neu im Bahn-Angebot sind auch Abend-Sprinter zwischen Berlin und München mit Halt in Nürnberg, Erfurt und Halle.

Doppelstock-IC kommt nach Frankfurt

Zwischen Hamburg und Berlin soll es künftig wieder 60 Fahrten pro Tag geben, neu ist eine abendliche ICE-Verbindung Berlin-Dresden. Die IC-Linie aus Rostock gibt es weiterhin. Schneller soll es auch auf der Strecke Düsseldorf-Köln-München gehen. Auf acht der zehn am stärksten frequentierten innerdeutschen Flugstrecken gebe es mit den Schnellzügen eine schnelle und umweltfreundliche Alternative, warb die Bahn.

Neu im Fahrplan ist ebenso eine Fernverkehrslinie von Dortmund/Münster über Siegen nach Frankfurt. Dort sollen die doppelstöckigen Intercity-2-Züge fahren. Auf anderen Verbindungen ersetzen ICE-Züge die Intercitys, etwa auf der Strecke Frankfurt/Karlsruhe-Stuttgart-Ulm-München. „Wir wollen noch mehr Bahn in der Fläche Deutschlands“, erklärte Bahn-Fernverkehrschef Michael Peterson.

Alle drei Wochen ein neuer ICE 4

Um der steigenden Zahl der Fahrgäste gerecht zu werden, will das Unternehmen im kommenden Jahr mehr ICE 4 einsetzen, die 918 Reisende transportieren können. Ein solcher ICE mit 13 Wagen könne fünfmal so viele Menschen befördern wie ein Mittelstreckenflugzeug, hieß es. Auf der Linie München-Stuttgart-Frankfurt Flughafen-Köln-Dortmund-Hamburg sollen nur noch diese extralangen Züge fahren; die Bahn erhalte derzeit alle drei Wochen einen neuen davon.

Der neue Fahrplan der Bahn gilt ab dem 12. Dezember, Fahrkarten sind ab dem 13. Oktober erhältlich. Mit dem neuen Fahrplan erhöht die Bahn auch die Preise. Wie der Konzern bereits Anfang des Monats bekanntgegeben hatte, steigen sie zum Fahrplanwechsel um durchschnittlich 1,9 Prozent im Fernverkehr. Die Preissteigerungen liegen laut Konzern aber „deutlich“ unter der Inflationsrate von aktuell 4,1 Prozent.

Für Berliner, insbesondere im Westteil der Stadt, enthält der Plan noch ein besonderes Bonbon: Morgens und abends sollen die Sprinter-Züge nach beziehungsweise aus Köln und Bonn wieder am Bahnhof Zoo halten. Die traditionsreiche Station wird damit nach 15 Jahren auch tagsüber wieder an den Fernverkehr angeschlossen. 2006 war die Fernzughalte am Zoo zugunsten des neuen Hauptbahnhofs aufgegeben worden.