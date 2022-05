Deutsche Bahn : „Das 9-Euro-Ticket ist eine einmalige Chance“

Aktualisiert am

Für die Digitalisierung bei der Deutschen Bahn ist Daniela Gerd tom Markotten verantwortlich. Wie die Bahn pünktlicher werden will und was das mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat, verrät sie im Interview.

Züge der Regionalbahn und S-Bahn am Hamburger Hauptbahnhof Bild: dpa

Daniela Gerd tom Markotten, die Klagen über die Deutsche Bahn sind derzeit so laut wie selten. Zugumleitungen, Zugausfälle, Verspätungen am laufenden Band. Selbst die offiziell ausgewiesene Pünktlichkeit im Fernverkehr, die ja sehr positiv rechnet, erreicht nicht einmal die Marke von 70 Prozent. Was ist da los?

Sie wissen ja, dass wir das Streckennetz weiter ausbauen und modernisieren. Das Bauvolumen ist mit 13,6 Milliarden Euro in diesem Jahr so hoch wie noch nie.

Und das führt zu dieser Situation, die viele nur noch mit dem Begriff Bahnchaos beschreiben?

Wachsen und zugleich unter dem rollenden Rad modernisieren ist ein anspruchsvoller Spagat: Eine Baustelle führt zu Streckensperrungen, zu Umleitungen oder zu Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das kann zu Überlagerungseffekten führen.

Was verstehen Sie unter Überlagerungseffekten?

Man kennt das aus dem Straßenverkehr. Wenn eine Autobahn gesperrt ist, dann sind auch die Umleitungsstrecken meist relativ voll.

Hat der von Ihnen angesprochene starke Bahnverkehr mit den Ferien zu tun oder hat das andere Gründe?

Wir fahren seit Ostern das erste Mal wieder auf Vor-Corona-Niveau. Das ist ja eine sehr gute Botschaft, dass der prognostizierte Reisendenzuwachs jetzt tatsächlich eintritt.

Trotzdem: Sie hatten zum Start in ihren neuen Job vor neun Monaten angekündigt, sie wollten die Bahn zum modernsten und…

…beliebtesten…

…beliebtesten Verkehrsmittel machen. Davon scheinen wir derzeit weiter entfernt denn je.

Ich sehe das nicht so. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ich schaue auf den Beitrag, den ich in meinem Ressort leisten kann, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Sie sind zuversichtlich, dass das funktioniert.

Natürlich. Wir müssen die Digitalisierung weiter vorantreiben, wir müssen sie beschleunigen. Dass wir parallel dazu ein höheres Bauaufkommen haben, ist ja auch eine Investition in die Zukunft. Und auch eine Investition, um dieses moderne und beliebteste Verkehrsmittel tatsächlich zu erreichen.

In wenigen Tagen startet die Aktion 9-Euro-Ticket. Sie soll auch für die Bahn werben. Ist es nicht sinnlos, damit ausgerechnet jetzt zu beginnen, wo es mit dem sogenannten Kundenerlebnis nicht zum Besten steht?

Ich betrachte das 9-Euro-Ticket als Chance. Es ist eine einmalige Chance, ein Kundenerlebnis für viele Neukunden zu schaffen. Und von daher strecken sich da gerade alle Kolleginnen und Kollegen nach der Decke, das so gut wie möglich zu gestalten.

Ein gutes Kundenerlebnis in völlig überfüllten Zügen?

Wir wissen natürlich auch, dass wir auf einzelnen Strecken mit deutlich mehr Reisenden rechnen können und müssen auf mögliche Folgen reagieren. Etwa wenn eine ganze Reisegruppe auf dem Weg zu einem schönen Ausflugsziel am Bahnhof umsteigt. Da mag es mit den . planmäßigen Haltezeiten – die sind ja mit zwei Minuten eingeplant, – auch mal eng werden.

Das heißt, es könnte noch problematischer werden angesichts der Menschenmassen?

Man muss differenzieren. Es wird bestimmte Regionalstrecken geben, wo wir eine höhere Auslastung erwarten. Und parallel dazu werden wir über Pfingsten und die langen Wochenenden noch weitere Züge im Fernverkehr einsetzen. Wir bereiten uns bestmöglich darauf vor, auch mit zusätzlichen Servicemitarbeitern, die dann Orientierung geben an den Bahnsteigen und die versuchen, Reisegruppen auf die gesamte Zuglänge zu verteilen, um Haltezeiten nicht zu überschreiten.

Kommen wir zum Thema neue Technologien, für die sie im Vorstand hauptamtlich verantwortlich sind. Sind sie die Lösung für die Probleme der Bahn?