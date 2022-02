43 neue Züge bestellt : Das ist der neue ICE

Aktualisiert am

Bahnchef Richard Lutz bei der Vorstellung des ICE 3 Neo in Berlin am Dienstag Bild: Reuters

Mit dem ICE 3 Neo knüpft die Deutsche Bahn nicht an den ICE 4 an, sondern an dessen Vorgänger. Die neue Generation ist vor allem schneller – und Siemens kann sich über einen weiteren Milliardenauftrag freuen.