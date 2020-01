Deutsche Bahn : Bahncards 50 und 25 werden günstiger

Die Bahncards 50 und 25 werden künftig zehn Prozent günstiger. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben nach dpa-Informationen zugestimmt, dass die Mehrwertsteuer-Senkung für Bahntickets auch für diese Bahncards gilt. Ein entsprechendes Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den Konzern vom Freitag liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Bahn will den verringerten Steuersatz vollständig an die Kunden weiter geben – für alle Bahncards mit Gültigkeit vom 1. Februar an.

Durch die Mehrwertsteuersenkung für längere Zugfahrten von 19 auf 7 Prozent sind Bahntickets schon von Januar an günstiger geworden. Der Preis für IC- und ICE-Fahrkarten ist um zehn Prozent gesunken. Im gleichen Maße ist die Bahncard 100 günstiger geworden. Die Dauerkarte kostete zuletzt für ein Jahr 7435 Euro in der ersten Klasse und 4395 Euro in der zweiten Klasse. Was mit den Vergünstigungskarten Bahncard 25 und 50 passiert, war bislang noch unklar. Die Bahn rechnet damit, jährlich etwa fünf Millionen neue Passagiere zu gewinnen. Derzeit sind etwa 150 Millionen Menschen jährlich in den Fernzügen unterwegs.

Mehr dazu in Kürze auf FAZ.NET.