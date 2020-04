Deutsche Autoindustrie : Gas geben ohne Abwrackprämie

BMW, Daimler und VW bauen die besten Autos der Welt. Börsenstars aber entstehen woanders. Wer sein Geld in Aktien anlegt, kann das am Depot ablesen. Daimler ist das größte Trauerspiel, BMW kaum erträglicher, schon seit fünf Jahren geht es bergab. Das Vertrauen des Kapitalmarkts also ist gering, und das lange vor der Corona-Pandemie. Die Gründe sind bekannt, sie liegen in eigener Überheblichkeit, krimineller Energie und politischem Übereifer. Trotzdem waren üppige Gehälter für die Vorstände und beachtenswerte Prämien an die Mitarbeiter möglich.

Das gilt, Beispiel Porsche, bis in die jüngste Zeit. Es sei ihnen gegönnt, was angemessen ist, entscheiden die Eigner in der Hauptversammlung. Nun aber brennt die Hütte, und die Chefs von BMW und Volkswagen sind unter den Ersten, die staatliche Kaufanreize fordern, Rückendeckung erhalten sie von Bayerns Ministerpräsident. Gerade Oliver Zipse und Markus Söder sind eigentlich nicht dafür bekannt, Politiker für bessere Unternehmer zu halten, doch Corona bringt Grundsätze ins Wanken. Bei schönem Wetter kann die jeder verteidigen, aber jetzt gilt es. Noch mehr Subventionen sind fehl am Platz, das Geld bleibt besser im Haushalt oder ist an anderer Stelle dringlicher.

Dass die Hersteller Herausforderungen zu meistern haben, steht außer Frage. Um ihre Arbeitsplätze bangende Kunden werden kaum die Autohäuser stürmen. Forschung und Entwicklung sind ausgebremst. Und die langsam wieder anlaufende Produktion erfordert Maßnahmen, die eine normale Fertigungsgeschwindigkeit unmöglich machen. In den Fabriken müssen Mitarbeiter ihre Körpertemperatur messen, Mindestabstände sind einzuhalten, Werkzeuge und Arbeitsflächen werden ständig desinfiziert, Pausen verlängert.

Ein rigides, mit gewöhnlichem technischen Fortschritt unerreichbares CO2-Ziel

Was an den Standorten der Fahrzeughersteller gilt, gilt gleichsam in der Lieferkette, deren Stabilität maßgeblich ist. Um die vielen unbekannten Zulieferer mit ihren Hunderttausenden Arbeitsplätzen muss man sich mindestens so große Sorgen machen. Der Weg aus der Krise führt gleichwohl nicht über größere Füllhörner. Zur Abfederung akuter Notlagen sind Kurzarbeitergeld und gepufferte Kreditlinien da und im Einsatz. Perspektivisch hilft das Lösen von Fesseln.

Die politisch erzwungene Wende zur Elektromobilität wird schon mit Steuermitteln angeschoben. Und nimmt trotzdem die erwünschte Fahrt nicht auf, weil sie den Menschen unpraktisch vorkommt und teuer ist. Deshalb sind gerade erst die Subventionen erhöht worden, auf dass die bislang nicht wettbewerbsfähige Technik durchgedrückt werde.

Die Politik und mit ihr der Steuerpflichtige zahlen den Preis dafür, dass Berlin und Brüssel sich für ein rigides, mit gewöhnlichem technischen Fortschritt unerreichbares CO2-Ziel entschieden haben. Die Industrie hat vor den Folgen gewarnt, niemand aus der Bundesregierung oder den EU-Institutionen kann behaupten, es nicht gewusst zu haben.

Das können die seit mehr als 100 Jahren

Alle Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Nun wird der für verschmerzbar gehaltene Strukturbruch toxisch. Vermutlich dämmert inzwischen einigen Verantwortlichen, dass man die Anpassung sanfter gestalten und verbal weniger auf die Industrie hätte eindreschen sollen. Hier liegt der Hebel. Statt wieder Steuergeld in eine nun als Innovationsprämie getarnte Abwrackprämie zu stecken und so wertvernichtend funktionstüchtige Fahrzeuge der Schrottpresse zuzuführen, sollte der Zielkorridor für die CO2-Reduktion angepasst werden.

Mit der Verordnung 2019/613 ist festgeschrieben, dass der Flottengrenzwert bis zum Jahr 2030 um weitere 37,5 Prozent abgesenkt werden muss. Faktisch ist damit, obgleich Diesel und Benziner dramatische Fortschritte im Schadstoffausstoß machen und einen rasch spürbaren Beitrag zu Klimaschutz mit Augenmaß leisten könnten, die Konzentration auf das Elektroauto festgeschrieben. Die bei Nichteinhaltung fälligen Strafzahlungen drohen schon nächstes Jahr in die Milliarden zu gehen. Es wäre aber ein Witz, bürdete die Politik Konzernen mit der einen Hand existenzbedrohende Pönalen auf und zahlte mit der anderen Zuschüsse, um Verkäufe zu stimulieren.

Von Anbeginn der Verengung auf das Elektroauto war der gesunde Menschenverstand unter die Räder gekommen. Hoffentlich ist diese Krise ein Weckruf für scharfe, aber technisch und finanziell machbare Klimavorgaben und einen Weg, der von Technologieoffenheit gezeichnet ist. Die Rückbesinnung auf durchdacht gesetzte Rahmenbedingungen muss Priorität haben. Der Staat weitet gerade allerorten seinen Einfluss aus, er braucht Daimler, BMW und VW nicht auch noch zu erzählen, wie Autos gebaut werden. Das können die seit mehr als 100 Jahren, und das werden sie weitere 100 Jahre tun, sofern sie die Luft zum Wirtschaften haben.