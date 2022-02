Digitalisierung im Auto : Der Datenspion fährt mit

Aktualisiert am

Elon Musk, der Tesla-Chef, ist ein Mann mit vielen Geschäftsinteressen. Kommerzielle Weltraumflüge, Stromspeicher für Eigenheimbesitzer, Elektroautos – und neuerdings auch Versicherungen. Bis Ende des Jahres wolle Tesla an 80 Prozent seiner Kunden im amerikanischen Heimatmarkt nicht nur Fahrzeuge verkaufen können, sondern auch die Versicherungspolicen dazu, kündigte der Hersteller kürzlich an. Bisher gibt es die Tesla-Versicherung in fünf amerikanischen Bundesstaaten.

Aber natürlich nicht irgendwelche langweiligen Autoversicherungen: Musk verspricht fairere Tarife zu offerieren, die auf Basis der mittlerweile massenhaft erhobenen Fahrdaten der Tesla-Kunden berechnet werden. Zeigen die Daten, dass ein Fahrer besonders umsichtig unterwegs ist, gibt es einen Rabatt, so die Idee. Diese sogenannten Telematik-Tarife gibt es zwar auch schon von traditionellen Versicherungen.