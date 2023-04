Herr Klingbeil, zuletzt hat der Streit um Verkehrspolitik und Klimaschutz die Gesellschaft polarisiert wie lange nicht. Bahnt sich ein Kulturkampf ums Auto an?

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Ich habe den Eindruck, das Auto steht manchmal symbolisch für den Konflikt zwischen Stadt und Land. Ich verkörpere ein Stück weit beide Welten: Als Abgeordneter und Parteivorsitzender arbeite ich in Berlin. Ich bin aber auch sehr viel zu Hause in der Lüneburger Heide, wo ich meinen Wahlkreis habe. In Berlin kenne ich kaum noch jemanden, der ein Auto besitzt. Hier stolpert man aus der Wohnung und hat ein vielfältiges Mobilitätsangebot: S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Carsharing, E-Roller. Da fällt schon der Satz: Die Leute könnten das Auto doch einfach stehen lassen. In meiner Heimat bedeutet das aber, dass man halt zu Hause bleiben muss. Dadurch wird die Diskussion um das Auto symbolisch aufgeladen: Sehen die da oben, die in Berlin, wie wir auf dem Land leben? Was mir deshalb besonders wichtig ist: Alle klugen Kräfte in diesem Land müssen daran arbeiten, dass der Kampf um den Klimaschutz gerade nicht zum Kulturkampf wird.

Ist Klimaschutz nur etwas für Städter?

Überhaupt nicht. Auch bei mir im ländlichen Raum würden viele Menschen gerne mal auf eine Autofahrt verzichten, wenn es denn möglich wäre. Zum Beispiel kämpfen wir bei mir zu Hause gerade darum, dass es auch einen späten Zug aus Hamburg oder Hannover gibt, damit man nach dem Theater oder dem Konzert noch zurückkommt. Es gibt Bürgerbusse, auch die ersten Carsharing-Modelle. Ich kenne keinen Bürgermeister, der nicht aktiv an neuen Mobilitätsangeboten arbeitet.

Reicht das, um aufs Auto verzichten zu können?

Natürlich nicht. Das Auto wird im ländlichen Raum immer Teil eines integrierten Mobilitätskonzepts bleiben. Als SPD drängen wir selbstverständlich auch darauf, dass der öffentliche Nahverkehr dort ausgebaut wird. Die Menschen haben ja auch nichts davon, wenn bei uns der ICE mit Hochgeschwindigkeit über eine Neubautrasse fährt, aber alle, die dort leben, nur danebenstehen und winken – weil sie nicht einsteigen können. Wir dürfen Mobilitätsdebatten nicht nur aus der Perspektive der großen Städte führen. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lebt im ländlichen Raum. Es ist unsere Aufgabe, in der Debatte um Klimaschutz alle Lebensrealitäten mitzudenken.

Das fängt schon jenseits der Berliner Innenstadt an, siehe die Klima-Abstimmung und die Wahlniederlage von Rot-Rot-Grün in Berlin. Haben sich Ihre Berliner Parteifreunde zu sehr von den Grünen leiten lassen?

Das Mobilitätsthema polarisiert extrem. Wenn man die Schritte zu schnell macht, dann gibt’s eine Gegenbewegung. Das hat sich noch mal verstärkt durch die Frage, wo sich das nächste Mal jemand auf der Straße festklebt und verhindert, dass Pflegekräfte oder Busfahrer zur Arbeit kommen. Das schadet am Ende dem Ziel, das eigentlich viele Menschen teilen. Dann wird nur noch übers Festkleben gesprochen und nicht mehr über den Klimaschutz.

In der Bundesregierung hatte man zuletzt den Eindruck: Die FDP kämpft für das Auto, die Grünen sind dagegen – und die SPD steht an der Seite der FDP, duckt sich aber öffentlich weg.

Es ist völliger Quatsch, dass es in unserem Dreierbündnis irgendwelche Zweierteams gibt. Es gibt Themen, bei denen wir mit den Grünen eng beieinander sind, zum Beispiel die Kindergrundsicherung, die zweifellos kommen wird. Und es gibt Themen, bei denen es etwa im vorletzten Koalitionsausschuss anders war. Ich bin zum Beispiel überzeugt: Wir müssen auch bei bereits verabredeten Autobahnprojekten schneller werden. Genauso wichtig war uns aber, dass es mehr Geld für die Schiene gibt.