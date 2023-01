Verkehrswende : Das Milliarden-Rennen zwischen Bahn und Auto

Die Ampelregierung will mehr in die Schiene als in die Straße investieren. Ob das gelingt, hängt vor allem davon ab, wie man rechnet.

Der Wert einer Sache ermittelt sich vor allem durch ihren Preis. Das wissen auch die Anhänger einer „starken Schiene“, die schon seit Jahren fordern, dass der Staat endlich mehr Geld in die Schieneninfrastruktur investieren soll. Und zwar nicht nur per se mehr, sondern auch im Bezug zum größten Konkurrenten, der Straße. Die Motivation für diese Umschichtung liegt auf der Hand: Es wäre das wohl deutlichste Zeichen, dass es der Staat mit der Verkehrswende ernst meint. Auch im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP findet sich der Satz: „Wir wollen erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren.“ Fragt man nun ein Jahr später nach, was aus diesem Vorsatz geworden ist, ergibt sich ein durchaus gemischtes Bild: Es hängt entscheidend davon ab, wie man rechnet.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Beginnt man die kleine Umfrage beim Geldgeber, dem FDP-geführten Bundesverkehrsministerium, ist die Antwort eindeutig: „Der Bund gibt für den Verkehrsträger Schiene insgesamt weitaus mehr Geld aus als für den Verkehrsträger Straße“, sagt eine Ministeriumssprecherin und rechnet vor: Für den Neu- und Ausbau sowie den Erhalt der Schienen hat der Bund im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen 7,1 Milliarden Euro investiert, was weniger wäre als die Kosten für die Fernstraßen des Bundes.

Allerdings müsse man noch etliche Förderprogramme hinzurechnen, um ein vollständiges Bild zu erhalten, zum Beispiel für die Bahnhöfe (rund 125 Millionen Euro), die Bezuschussung der Trassenpreise (knapp 1 Milliarde Euro), ferner die Investitionsmittel nach dem „Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz“ (rund 900 Millionen Euro). Allein dies addiere sich auf mehr als 9,1 Milliarden Euro. Entscheidend sei, wie viel Geld insgesamt für den einen und den anderen Verkehrsträger ausgegeben werde, betont die Sprecherin. „Und da sind die Fakten eindeutig.“

Eigentlich sollte es mehr sein

Einhaken könnte man da gleich an mehreren Stellen. Alexander Eisenkopf, Professor für Verkehrspolitik an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen, tut es gleich bei der Summe von 7,1 Milliarden Euro. „Ursprünglich hatte die Bundesregierung wesentlich ehrgeizigere Ziele, aber die wurden deutlich unterboten.“ Im Sommer seien im Haushaltsentwurf noch 9,5 Milliarden Euro angesetzt gewesen, betont er. Das bedeutet: Ein Teil des Geldes kann gar nicht ausgegeben werden. Auch in den vergangenen Jahren kam das immer wieder vor. Fehlende Ingenieure, Engpässe bei den Baumaterialien sorgen dafür, dass eingeplantes Geld nicht ausgegeben wird.

An einem zweiten Punkt hakten die Vertreter der Schienenverkehrsbranche ein. Der Verband „Die Güterbahnen“, ein Netzwerk Europäischer Eisenbahnen, hält das Addieren von weiteren Fördertöpfen für einen „durchsichtigen Versuch“. Die Fördermittel für die Trassenpreise zum Beispiel gehen an Unternehmen und fließen nicht in die Schiene. „Alle diese Mittel haben keine kapazitätserhöhenden Wirkungen im Schienennetz.“

Auch der Verband der privaten Bahn-Wettbewerber, Mofair, und die Interessenvertretung „Allianz pro Schiene“ halten es für sinnvoller, nur die Grundkosten miteinander zu vergleichen. Also konkret die 7,9 Milliarden Euro (Straße) mit den 7, 1 Milliarden Euro (Schiene). Denn würde man die Gesamtkosten betrachten wollen, fehlten beim Verkehrsträger Straße ebenfalls etliche Posten, zum Beispiel die Förderung der Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Antriebe sowie Förderprogramme aller Art, unter anderem milliardenschwere Kaufprämien für E-Autos, weitere Steuersubventionen in Milliardenhöhe und der Tankrabatt, moniert Allianz pro Schiene. „Das Verkehrsministerium mogelt“, resümiert Mofair-Geschäftsführer Matthias Stoffregen. „Es versucht, das Verfehlen seiner Sektorziele im Klimaschutz auch durch Taschenspielertricks zu vernebeln.“

Die Gesamtkosten der Straße werden gar nicht erhoben

Ein noch größeres Fass macht der Berliner Professor für Verkehrswesen Christian Böttger auf. Er verweist darauf, dass anders als bei der Schiene ein Großteil des Straßennetzes gar nicht vom Bund, sondern von Ländern und Gemeinden finanziert werde. Wie hoch diese Gesamtsumme ist, werde in Deutschland gar nicht erhoben, kritisiert er. Für das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen hat er einmal Schätzungen angestellt, wie hoch die Kosten insgesamt ausfallen: Für das Jahr 2021 veranschlagt er sie auf 40 Milliarden Euro.

Allerdings fallen auch dem Bundesverkehrsministerium noch einige zusätzliche Milliarden ein, die es in das System „Schiene“ steckt und die es in der Diskussion noch gerne berücksichtigt sehen würde: Im vergangenen Jahr überwies der Bund schließlich „Regionalisierungsmittel“ in Höhe von mehr als 10 Milliarden Euro an die Länder, um den Schienenpersonennahverkehr mit zu finanzieren. Hinzu kommen 2,5 Milliarden Euro für das 9-Euro-Ticket und weitere 1,2 Milliarden Euro für den Corona-Rettungsschirm, den Bund und Länder über den öffentlichen Personennahverkehr gespannt haben, um die dramatischen Verluste durch den Rückgang der Fahrgastzahlen zu kompensieren.

Mehr zum Thema 1/

Angesichts dieser Milliardenschlacht kommt Verkehrsexperte Eisenkopf zur nüchternen Erkenntnis: Die reinen Investitionssummen in die unterschiedlichen Verkehrsträger zu vergleichen, sei „eine kindische Veranstaltung“. „Dabei geht es nur um die symbolische Wirkung, es wird gar nicht geprüft, welche Verkehrsleistung die einzelnen Träger erbringen und ob dadurch wirklich mehr Schienenverkehr produziert wird.“ Stattdessen müsse es um einen vernünftigen Ausbau des Schienenverkehrs gehen. Sein Fazit: „Wir müssen die Planungskapazitäten erweitern und die Bahn in die Lage versetzen, das Geld auch auszugeben.“