In Amerika : Daimler einigt sich in Dieselaffäre auf Milliardenvergleich

Mehr als 2,2 Milliarden Dollar zahlt Daimler in Amerika für einen Vergleich mit Behörden und den Vertretern einer Verbaucher-Sammelklage. Doch die strafrechtlichen Ermittlungen, die seit 2016 laufen, sind davon nicht betroffen.

Mit einer Milliardenzahlung will Daimler seine laufenden Diesel-Rechtsstreitigkeiten mit Behörden und Zivilklägern in den Vereinigten Staaten beilegen. Der Autobauer teilte am Donnerstag mit, er habe Grundsatzeinigungen mit verschiedenen amerikanischen Behörden und den Klägervertretern einer Verbraucher-Sammelklage über die Beilegung der verschiedenen Verfahren erzielt.

Für die Vergleiche mit den amerikanischen Behörden erwarte Daimler Kosten von rund 1,5 Milliarden Dollar, die geschätzten Kosten für die Beilegung der Sammelklage lägen bei rund 700 Millionen Dollar. Weitere Aufwendungen, um Anforderungen aus den Vergleichen zu erfüllen, schätze Daimler auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Die Vergleiche, denen Vorstand und Aufsichtsrat der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG bereits zugestimmt hätten, stünden noch unter Vorbehalt der finalen Zustimmung der zuständigen Behörden und Gerichte. Die strafrechtlichen Ermittlungen, die in den Vereinigten Staaten seit 2016 gegen Daimler laufen, sind von den Vergleichen nicht betroffen.