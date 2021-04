Elektro-S-Klasse von Mercedes : Der Tesla-Jäger

Die Weltpremiere der S-Klasse ist ein Hochamt für jeden Daimler-Chef. Mehr Glorie geht nicht. Das Spitzenmodell steht für höchste Ansprüche im Konzern und vor allem für die höchste Gewinnmarge. Läuft es mit der S-Klasse, ist die Welt unterm Mercedes-Stern in Ordnung – und umgekehrt. Dies gilt selbst jetzt, da Daimler-Chef Ola Källenius, der hünenhafte Schwede, das Elektrozeitalter ausgerufen hat. „EQS“ heißt der batteriegetriebene Zwilling der S-Klasse, den er am Donnerstag der Welt präsentieren wird, mit aller ihm zur Verfügung stehenden Inbrunst. „Ein spektakuläres Auto“, sagt Källenius. „So etwas hat die Welt noch nicht gesehen.“

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Die Limousine ist das Modell, mit dem er einlösen muss, was ihm der eben in den Ruhestand verabschiedete Aufsichtsratschef Manfred Bischoff als Marschbefehl aufgegeben hat: Die besten Elektroautos bauen nicht irgendwelche vorlauten Bengel in Kalifornien, sondern Mercedes, die Erfinder des Automobils in Untertürkheim. Jagt Tesla! Das ist der Auftrag. Ohne dass Källenius als Person in Konkurrenz zu Elon Musk treten wollte.

Der Manager, ein studierter Kaufmann, der sein gesamtes Berufsleben bei Mercedes verbracht hat, ist kein genialischer Erfinder, kein rauflustiger Polterer und schon gar kein Hasardeur, der, erfüllt von benebelnden Substanzen, irre durch die Nacht twittert wie der Tesla-Chef, der deswegen schon von der Börsenaufsicht gemaßregelt wurde. Undenkbar für Källenius. Drogen- und Frauengeschichten? Fehlanzeige. Der Mann ist sauber, aufreizend nüchtern geradezu.

Mit Beherrschtheit zum Erfolg

Der lockere „Hej-ich-bin-der-Ola“-Stil täuscht nur über die Ernsthaftigkeit hinweg, mit der er Karriere wie Geschäft betreibt. Der Daimler-Chef hat alle Kaderschulen durchlaufen auf dem Weg ins höhere Management, als dass ihm je Unbeherrschtheiten unterlaufen würden. Lieber setzt er sich dem Vorwurf aus, zu glatt daherzukommen. Für seine Verhältnisse klingt es geradezu marktschreierisch, wenn er zum Lob auf sein neues Spitzenmodell EQS anhebt, wenn er die „Geschmeidigkeit des Fahrwerks“ preist, das „tolle Raumgefühl“, den „unerreicht niedrigen Luftwiderstand“, die „High-Tech-Massagesitze“ oder die „verrückte Idee“ mit dem 141 Zentimeter großen Bildschirm im Cockpit, „mit Künstlicher Intelligenz hinterlegt“.

Keine Frage, die Daimler-Ingenieure haben in die neue Limousine reingepackt, wozu sie fähig sind, auch das entspricht der guten alten S-Klassen-Tradition. „Wir respektieren die Wettbewerber, aber wir sind es, die an der Spitze die Maßstäbe setzen“, sagt Källenius. Wer mag, darf dies ruhig als Spitze gegen Tesla verstehen, auch wenn er den Namen nicht in den Mund nimmt.

F.A.Z. Frühdenker –

Der Newsletter für Deutschland Jeden Morgen sorgfältig ausgewählt und kompetent eingeordnet. Die bedeutenden Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland und der Welt. Jetzt anmelden

Warum sich auch mit anderen messen? Lange genug wurde den deutschen Herstellern vorgeworfen, in bräsiger Arroganz den Trend zur Elektromobilität verschlafen zu haben. Mit dem EQS will Källenius jetzt den Gegenbeweis antreten; einer fünf Meter langen Limousine mit 500 PS und 770 Kilometern Reichweite, „mit 15 Minuten Nachladen reicht es für weitere 300 Kilometer“. Damit müsste es die anspruchsvolle Klientel von Stuttgart bis nach Sylt schaffen. „Der EQS ist das erste elektrische Auto in dieser Größenordnung“, tönt Källenius, „bisher gibt es kein vergleichbares Produkt.“

„Luxus ist der Kern der Marke“

Wer bitte schön ist schon Elon Musk? Soll der doch von Millionen-Stückzahlen reden, auf diese Ebene mag sich der Daimler-Chef gar nicht erst geben. Massenware? Volumenhersteller? Nicht mit Mercedes. „Wir suchen unser Glück am oberen Ende, wir gehen den Stückzahlen zuliebe nicht nach unten.“ Lange war es herrschende Doktrin im Konzern, sich leicht verschämt als „Premiumhersteller“ zu titulieren. Unter Källenius bekennt man sich offensiv zum Luxus. „Luxus ist der Kern der Marke“, sagt der Skandinavier ein ums andere Mal – die Botschaft richtet sich nicht zuletzt an den Kapitalmarkt, denn Luxus verheißt hohen Profit und damit einen hohen Aktienkurs. Das ist es, worum es am Ende geht.