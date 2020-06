Starkes Umsatzwachstum : In der Krise sind viele aufs Rad umgestiegen

Die Mitarbeiter von Woom sind Wachstumsraten gewöhnt, bei denen Mitbewerber Schnappatmung kriegen würden. Jeweils 75 Prozent mehr Kinderfahrräder als im Vorjahr hat das österreichische Unternehmen in den vergangenen Jahren verkauft. Aber seit die Corona-Krise begonnen hat, kommt selbst Woom nicht mehr hinterher. „Die Menschen stürzen sich auf unsere Räder“, sagt Sprecherin Teresa Arrieta.

Woom verkauft im Moment fast 70 Prozent mehr Kinderfahrräder als geplant. Weil das Unternehmen die „enorme Nachfrage“ – ein Ausdruck, den sämtliche Fahrradhändler und -hersteller gerade benutzen – nicht komplett bedienen kann, ist der Preis für gebrauchte Woom-Räder dabei, den für neue Woom-Räder zu überholen.

Der Fahrrad-Einzelhandel, teilte das Statistische Bundesamt diesen Monat mit, ist nach den sechs Wochen langen Schließungen so erfolgreich gestartet wie kaum eine andere Branche. Nur der Einzelhandel mit Pflanzen und Tierbedarf hat seine Umsätze noch stärker steigern können.

„Das Fahrrad hat durch Corona einen besonderen Moment“, sagt David Eisenberger vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV). Die Deutschen kaufen Fahrräder, um virenfrei pendeln, um im Urlaub zu Hause Radtouren machen zu können oder um wieder mal etwas Neues auszuprobieren nach all der Zeit in den eigenen vier Wänden.

Hersteller und Radläden haben viel mehr zu tun

Der Mai, berichtet Eisenberger, habe alles aufgeholt, was im März und April nicht möglich gewesen war, weil nur die Werkstätten der Fahrradläden geöffnet bleiben durften. Von einem „Run“ sprechen er und seine Kollegen. Sie erzählen von Warteschlangen vor den Läden, von Doppel- und Dreifach-Schichten.

Große Hersteller und Händler sind oft nicht mehr zu erreichen, das Telefon ist konstant besetzt, die Bearbeitung der Mails, warnen sie auf ihren Internetseiten, würde mehrere Tage in Anspruch nehmen. Eine Händlerin sagt, sie habe ihren Laden seit Wochen jeden Tag eine Stunde länger offen, damit sie alle Kunden bedienen könne.

„Ach ja, das neue Klopapier“, sagt Thomas Schütt von Zweirad Ganzert in Frankfurt, als er auf den Erfolg des Fahrrads angesprochen wird. Schütt hat offensichtlich keine Zeit zu sprechen, er schaut die ganze Zeit nervös um sich, ob nicht doch wieder ein Kunde etwas von ihm will. Seit die Krise mit all ihren Einschränkungen begann, wird die Werkstatt von Zweirad Ganzert mit Anfragen überhäuft.

Vielen sind, während sie zu Hause auf dem Sofa saßen, die Räder eingefallen, die noch irgendwo im Keller standen und auf einmal wieder gefahren werden wollten. Die Wartezeit in der Werkstatt von Zweirad Ganzert beträgt jetzt einen Monat. Eigentlich verkaufen Schütt und seine Kollegen auch gebrauchte Räder, aber das Angebot, sagt er, sei, als sie wieder öffnen durften, „nach zwei Sekunden“ ausverkauft gewesen. Jetzt gibt es nur noch neue Räder.

Zwei Drittel glauben, ohne Einbußen durch die Krise zu kommen

Der ZIV, der Verbund Service und Fahrrad und der Bundesverband Zukunft Fahrrad haben Mitte Mai die Ergebnisse einer Umfrage unter ihren Hunderten Mitgliedern veröffentlicht: 69 Prozent der Fahrradwerkstätten und 67 Prozent der Fahrradhändler gehen mittlerweile davon aus, dass sie im Jahr 2020 mindestens genauso viel Umsatz erzielen werden wie im vergangenen Jahr.

Trotz der Ladenschließungen, genau in der aufkommenden Frühlingszeit, die für die Fahrradbranche so wichtig ist wie für andere das Weihnachtsgeschäft. Und auch trotz der Lieferverzögerungen, die immer noch nicht überwunden sind. Aber die Leute kaufen nicht nur, als hätten sie das Fahrradfahren gerade erst entdeckt. Sie leihen auch. „Die enorme Nachfrage bringt uns derzeit vor allem in Großstädten an manchen Tagen an unsere Grenzen“, teilt das Start-up Swapfiets mit, das Fahrräder in günstigen Abos anbietet.

Nextbike, europäischer Marktführer im Bikesharing, hätte zwar gut auf die Krise verzichten können, sagt eine Sprecherin, weil das Unternehmen auch ohne Corona stark gewachsen wäre, aber es kann so immerhin einen Rekord verzeichnen: Im Mai wurden seine Räder in Berlin so oft ausgeliehen wie noch nie zuvor. Im schwedischen Göteborg hatten sich Anfang Juni schon Tausende bei Nextbike registriert, einen Tag bevor man den Dienst dort überhaupt nutzen konnte.

Generell, so scheint es, ist die westliche Welt im Fahrrad-Rausch. In Belgien, Italien, Österreich, England, Amerika und Schottland, überall kann man Berichte von ausverkauften Fahrradläden und überraschten Händlern lesen. In den ersten drei Wochen im April, schreibt der britische „Guardian“, ist der Radverkehr in Edinburgh um 454 Prozent gestiegen. Im März, berichtet CNN, seien die Fahrradverkäufe in den Vereinigten Staaten um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr in die Höhe geschossen.

Fahrräder werden mit einem Mal ernst genommen

„Die Stimmung ist ziemlich gut bei allen“, sagt Christoph Schulz. Er gehört zu den Organisatoren der Velo-Week, einer Fahrradmesse, die eigentlich an greifbaren Orten, in Berlin, Hamburg und Frankfurt stattfindet, aber in diesem Juni in die virtuelle Welt verlegt wurde. Das Thema der diesjährigen Velo-Week, um das sich fast alle Veranstaltungen und Diskussionen drehen: „Das Fahrrad ist jetzt systemrelevant.“

Die Krise habe viel verändert in seiner Branche, sagt Schulz. Die Fahrradwirtschaft, die sich oft nicht ernst genommen gefühlt hat neben den so mächtig erscheinenden Autoherstellern, spürt auf einmal ein Umdenken in der Politik und Gesellschaft, das Corona nur noch verstärkt hat. Das Fahrrad, vor allem das E-Bike, liegt im Trend, und die Deutschen sind bereit, immer mehr für ein neues Rad auszugeben.

Schon von 2018 auf 2019 war der Umsatz in der Branche in Deutschland um 34 Prozent gestiegen. 4,3 Millionen Fahrräder wurden 2019 insgesamt verkauft und schon Anfang dieses Jahres, bevor die eigentliche Hauptsaison losgegangen war, lief es sehr gut, berichten Händler. „In den vergangenen Wochen hat man gesehen: Die Leute fahren Rad, sobald Platz und Raum gegeben ist“, erzählt Dirk Sexauer vom Verbund Service und Fahrrad (VSF).