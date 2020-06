Konjunkturpaket : Geld nur für E-Autos

Nach kontroverser Diskussion hat die Bundesregierung die Autokaufprämien auf Elektrofahrzeuge beschränkt. Beim Erwerb neuer Diesel- und Benzinautos können Autofahrer also nicht mit Zuschüssen rechnen – allenfalls mit Rabatten der Hersteller und einer Verbilligung durch die abgesenkte Mehrwertsteuer. Das Programm bleibt damit hinter den Hoffnungen vieler Autofahrer und der Automobilbranche zurück. Sie waren durch die Unionsminister sowie die Ministerpräsidenten Bayerns, Niedersachsens und Baden-Württembergs gestützt worden, die sich aber gegen die SPD nicht durchsetzen konnten, die eine Förderung der Verbrenner ablehnte. Grüne und Umweltverbände hießen am Donnerstag die Konzentration auf die E-Mobilität gut.

Die Regierung will den Kauf von E-Autos mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro befristet bis Ende 2021 mit einer „Innovationsprämie“ von 6000 Euro anregen. Damit wird die bisherige „Umweltprämie“ verdoppelt. Hinzu kommen soll eine Förderung seitens der Hersteller. Mit der Prämie wird auch der Kauf von Plug-in-Hybriden bezuschusst, deren Klimabilanz nicht überzeugt, sofern sie nicht überwiegend elektrisch fahren. Den Finanzbedarf für die Prämie beziffert die Bundesregierung auf 2,2 Milliarden Euro. Zugunsten der Branche kommen noch 2 Milliarden Euro für ein „Bonus-Programm“ hinzu, mit dem „Zukunftsinvestitionen“ der Hersteller und Zulieferer in neue Technologien, Verfahren und Anlagen gefördert werden. Weitere 2,5 Milliarden Euro will die Regierung in den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie die Forschungsförderung rund um Elektromobilität und Batteriezellfertigung stecken.

Die Präsidentin des Lobbyverbands VDA, Hildegard Müller, bedauerte, „dass im Konjunkturpaket die Vorschläge der Automobilindustrie für einen breitangelegten und unmittelbar wirksamen Konjunkturimpuls nur zum Teil aufgenommen wurden“. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und um Klimaschutz und Konjunktur zusammen zu denken, brauche es „weiterhin einen Mix an Angeboten, der auch moderne und effiziente Verbrenner umfasst“. Der baden-württembergische IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger sagte der F.A.Z., er sei sich unsicher, wie viel vom Konjunkturprogramm durch eine Elektroprämie bei den Zulieferern und Maschinenbauern ankomme. Die Mehrwertsteuersenkung helfe jedoch, sofern sie an die Käufer weitergegeben werde.

Die Autobranche selbst hatte die Diskussion um Kaufprämien – deren Wirkung unter Ökonomen umstritten ist, da sie dadurch Vorzieheffekte befürchten – ins Rollen gebracht und damit Kritik ausgelöst. Denn einige Konzerne wie BMW planten eine Dividende, meldeten zugleich aber für Zigtausende Mitarbeiter Kurzarbeit an und forderten Kaufanreize. In der Folge hielten sich viele Verbraucher erst recht zurück. So wurden im Mai gut 49 Prozent weniger Neuwagen zugelassen als ein Jahr zuvor.

Deutsche Autobranche steht vergleichsweise gut da

Die Branche ist mit dem Ergebnis der Verhandlungen unzufrieden, auch wenn das kein Manager so deutlich formulieren würde. Auch geht die Angst unter den Mitarbeitern um ihre Arbeitsplätze um. Dabei steht die deutsche Autobranche im Vergleich zu europäischen und amerikanischen Wettbewerbern gut da. „Gerade die hiesigen Hersteller konnten in den letzten Jahren Liquiditätsreserven in großem Umfang aufbauen“, sie kämen aus einem Jahrzehnt, in dem viel Geld verdient worden sei, sagt Autofachmann Albert Waas von der Unternehmensberatung BCG. Die Ratingagentur Moody’s zeichnet ein ähnliches Bild. Volkswagen verfüge per Ende März über rund 28 Milliarden Euro an Cash und marktfähigen Schuldtiteln. Auch für BMW und Daimler sehen die Bewertungen ähnlich robust aus.