Folgen der Corona-Krise : Autoabsatz in der EU bricht um 55 Prozent ein

Bei Volkswagen und Daimler stehen zum Teil die Bänder still, auch die Nachfrage ist durch die Corona-Pandemie stark zurückgegangen. Am stärksten sind die Folgen in den Ländern Südeuropas zu spüren.

Der Automarkt in der Europäischen Union ist wegen der Corona-Krise um mehr als die Hälfte geschrumpft. Im März kamen mit rund 567.000 Fahrzeugen 55 Prozent weniger Neuwagen auf die Straßen als vor Jahresfrist, wie der Herstellerverband ACEA am Freitag in Brüssel mitteilte. Grund waren die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, durch welche die Virus-Pandemie eingedämmt werden soll. Diese hatten den Autohandel zum Erliegen gebracht.

Außerdem hielten die Autohersteller die Bänder Mitte März an, um die Mitarbeiter vor Ansteckung zu schützen. Am stärksten war der Absatzrückgang mit minus 85 Prozent in Italien, gefolgt von minus 72 Prozent in Frankreich und Spanien mit minus 69 Prozent. In Deutschland sanken die Neuzulassungen um knapp 38 Prozent. Alle in der ACEA-Statistik geführten Marken verbuchten ein Verkaufsminus. Seit Jahresbeginn schrumpfte die Autonachfrage in der gesamten EU um ein Viertel auf knapp 2,5 Millionen Fahrzeuge.

Mehr zum Thema 1/

Als Anfang des Monats Zahlen für Deutschland veröffentlicht wurden, sagte die Präsidentin des Automobilverbands VDA, Hildegard Müller: „Wir stehen vor einer Herausforderung in bisher nie gekanntem Ausmaß. In dieser einmaligen Ausnahmesituation ist Krisenmanagement gefragt, nicht das Führen von politischen Debatten.“ Bevor die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise absehbar seien und Schlussfolgerungen etwa für CO2-Grenzwerte gezogen werden könnten, müssten diese erst seriös bewertet werden. Die Autoindustrie beabsichtige nicht, aktuelle Ziele der Europäischen Union aufzulockern.