Keine Starts und Landungen : Computerausfall legt Schweizer Flughäfen lahm

In der Schweiz können derzeit keine Flugzeuge starten und landen. Grund dafür ist der Ausfall des Computersystems Skyguide, das den Schweizer Luftraum und den angrenzenden Luftraum überwacht.

Betroffen von dem Ausfall sind unter anderem der Flughafen Genf, der eine solche Mitteilung per Twitter am Mittwochmorgen verbreitet hat. Demnach könnten dort bis 8 Uhr keine Landungen und Starts stattfinden. Auch am Flughafen in Zürich bleiben die Flugzeuge am Boden. Auf Twitter wurde ein Bild verbreitet, das eine Flugtafel zeigte. Demnach sind alle Flüge betroffen.

Mehr Informationen in Kürze