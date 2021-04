Cellcentrics : Mit Brennstoffzellen die Klimaziele erreichen

Arbeit an der Zukunft: Brennstoffzellenfertigung in Nabern. Bild: Daimler AG

In der Welt der Start-ups würde die Cellcentric GmbH & Co. KG aus Kirchheim/Teck-Nabern in Baden-Württemberg einem illustren Kreise angehören: dem der Einhörner, also jener Jungunternehmen, die Investoren und Anteilseigner aufgrund der Aussichten auf zukünftiges Geschäft mit mehr als einer Milliarde Euro bewerten.

Auf dem Papier ist Cellcentric nämlich rund 1,2 Milliarden Euro wert, nachdem der schwedische Lastwagenhersteller Volvo seinem deutschen Konkurrenten Daimler Trucks im vergangenen Jahr für rund 600 Millionen Euro die Hälfte der Anteile an dem Unternehmen abgekauft hatte. Diese Milliardenbewertung spiegelt die Hoffnungen wider, die Daimler und Volvo mit dem Gemeinschaftsunternehmen verbinden.