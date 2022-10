„Masterplan“ der Ampel : „Laden soll so einfach sein wie das Tanken“

Die Bundesregierung hat einen Katalog von 68 Maßnahmen beschlossen, um den Ausbau des Ladestellennetzes für Elektrofahrzeuge zu beschleunigen. Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch den zweiten „Masterplan Ladeinfrastruktur“ von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Die Welt schaut auf uns“, sagte Wissing auf einer Pressekonferenz in Berlin. „Alle rechnen damit, dass Deutschland Leitmarkt für die Elektromobilität werden wird. Wir sind nicht irgendein Automobilstandort, sondern ein führender in der Welt.“

Ziel sei es, den Ladeprozess vereinfachen und damit den Umstieg der Menschen auf die Elektromobilität zu erleichtern, erklärte der FDP-Politiker. Dies sei wichtig, um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. Derzeit sind in Deutschland 1,6 Millionen E-Autos zugelassen, bis 2030 strebt die Bundesregierung eine Steigerung auf 15 Millionen an. „Laden soll so einfach sein wie das Tanken.“ In den kommenden Jahren sei mit einem „exponentiellen Anstieg“ von E-Autos auf deutschen Straßen zu rechnen. „Wir haben keine Zeit zu verlieren.“

6,3 Milliarden Euro bis 2025

Der Bund wird dabei rund 6,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 investieren. Einen größeren Beitrag müssten allerdings private Unternehmen vor allem aus der Automobilindustrie leisten, um die Zahl der Ladesäulen von derzeit 70.000 deutlich zu steigern. Der erste Masterplan Ladeinfrastruktur hat als Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2030 eine Millionen Säulen aufzustellen.

Wissing betonte in diesem Zusammenhang, dass er sich nicht auf das reine Zählen von Ladesäulen beschränken möchte, sondern einen „flächendeckenden“ Ausbau anstrebe. Dazu würden jetzt umfangreich Daten digital ausgewertet, um den Bedarf an den jeweiligen Standorten zu errechnen. Deshalb wähle er einen anderen Ansatz als einige europäische Staaten, die strenge Vorgaben machen, alle 60 Kilometer eine Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Auch das Europäische Parlament hat sich am Mittwoch für einen solchen Ansatz ausgesprochen.

Zu dem Programm gehört neben staatlichen Förderprogrammen auch der Abbau bürokratischer Hemmnisse und die Unterstützung der Kommunen, die das Ausbaukonzept umsetzen müssen. So soll ein Team aus rund 30 Ladeinfrastruktur-Managern, sogenannte Botschafter, die die Kommunen jeweils für eine bestimmte Zeit bei akuten Aufgaben unterstützen. Rund 80 Akteure, unter anderem Länder und Kommunen sowie Verbände und Unternehmen, haben sich an dem Konzept beteiligt.