Hamburg, Berlin und München : Der Dreikampf um die IAA

Berlin, Hamburg oder München: Wer den Zuschlag als Ausrichter der Automesse IAA erhält, ist noch offen. Am Dienstag soll die Entscheidung fallen. Wer kann womit werben? Eine Übersicht.

Die Absage des Genfer Autosalons bringt den Terminplan des Verbands der Deutschen Automobilindustrie (VDA) durcheinander. Ob nun am Dienstag wie ursprünglich geplant Berlin, Hamburg oder München den Zuschlag als Ausrichter der erneuerten Automesse IAA erhält, ist offen. Das VDA-Präsidium will den Sieger aber nächste Woche benennen. Dabei lässt sich der Verband mit der Wahl nicht in die Karten blicken. Die Kriterien für die Entscheidung sind aber klar: Deutlich kleiner soll die Veranstaltung werden. Daneben wird der VDA nicht mehr alleiniger Ausrichter sein, sondern gemeinsam mit dem Messebetreiber auftreten. Und München hat im Überschwang schon mal den Termin für das Ereignis herausposaunt: 7. bis 12. September 2021.

Hamburg

Die Hansestadt rechnet sich trotz einer von vielen Seiten eingeräumten Favoritenrolle von Berlin gute Chancen für die IAA aus, auch wenn die Messe im Vergleich zu den Wettbewerbern eher klein ist. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl“, sagt der parteilose Wirtschaftssenator Michael Westhagemann der F.A.Z., nachdem sich die Delegation des VDA in Hamburg umgeschaut hat und sich die Konzepte vor Ort präsentieren ließ – wie sie es mit den anderen beiden Bewerberstädten auch getan hat.