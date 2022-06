Neuwagen ab 2035 : Verbrenner-Aus oder Aus für Verbrenner-Aus?

Aktualisiert am

Verkehrsminister Volker Wissing wagte sich am Dienstagabend weit vor, nachdem die Koalition ihren Streit um das Verbrenner-Aus beigelegt hatte und sich auch beim Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg eine Einigung abzeichnete. „Damit ist das Verbrenner-Verbot vom Tisch", sagte der FDP-Politiker. Bei Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen klang das nach dem Ende des Ministerrats in der Nacht ganz anders. „Die EU-Mitgliedstaaten haben mit überdeutlicher Mehrheit dafür gestimmt, dass ab 2035 nur noch Autos und leichte Nutzfahrzeuge zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen“, betonte sie. „Wir setzen damit das klare Signal, dass wir die Klimaziele erreichen müssen. Sie geben der Autoindustrie die Planungssicherheit, die sie braucht."

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Wer hat also recht? Hat die FDP durchgesetzt, dass die EU den CO2-Ausstoß von Autos und leichten Nutzfahrzeugen technologieneutral gestaltet, sprich es den Herstellern überlässt, ob sie dafür auf Elektromotor, Brennstoffzelle oder eben nachweislich klimaneutrale, aus grünem Strom hergestellte synthetische E-Fuels im Verbrenner nutzt? Oder bleibt es dabei, dass von 2035 an wie von der EU-Kommission vorgeschlagen keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden dürfen?

Die EU-Umweltminister haben in ihrem Kompromiss von Mittwochnacht an dem Ziel festgehalten, den CO2-Ausstoß von Neuwagen um 100 Prozent zu reduzieren. Die von Italien und vier anderen EU-Staaten ins Spiel gebrachte Verschiebung des Verbrenner-Aus um fünf Jahre fand ebenso wenig ausreichende Unterstützung wie der Alternativvorschlag die Nutzung synthetischer Kraftstoffe schon jetzt zuzulassen. Die Staaten haben das Verbrenner-Aus zunächst einmal beschlossen.

Verbot aufgeweicht

An zwei Stellen haben sie das strikte Verbot allerdings aufgeweicht oder Hintertüren eingebaut. So hat die Bundesregierung durchgesetzt, dass ein sogenannter Erwägungsgrund „9a“ eingefügt wird, der die Europäische Kommission auffordert, einen Vorschlag dafür vorzulegen, wie nach 2035 noch Fahrzeuge zugelassen werden können, die ausschließlich mit klimaneutralen E-Fuels betrieben werden. Das ist allerdings mit der klaren Einschränkung versehen, dass das außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte geschehen soll. Damit ist nach Lesart des Umweltministeriums ausgeschlossen, dass synthetische Kraftstoffe für Autos und Nutzfahrzeuge genutzt werden dürfen. Schließlich gelten für die Flottengrenzwerte für diese.

E-Fuels kämen somit nur noch für spezielle Fahrzeuge wie Feuerwehrautos oder Rettungswagen in Frage – sowie zumindest derzeit für Nischenfahrzeuge wie Ferrari. Diese Lesart des Erwägungsgrunds wird auch in Brüssel weitgehend geteilt. Die FDP argumentiert dennoch, dass der Erwägungsgrund 9a auch auf Autos und leichte Nutzfahrzeuge angewandt werden könnte und damit Technologieneutralität gewährleistet sei. Das ist eine sehr großzügige Interpretation. Aber in gewisser Weise gelte hier die alte Weisheit: „Zwei Juristen, drei Meinungen“, sagt ein EU-Diplomat dazu.

Zudem hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gesagt, die EU-Kommission werde Vorschläge dazu vorlegen, die ermöglichen, „dass nach 2035 auch Pkw zugelassen werden können mit CO2-neutralen Technologien mit E-Fuels“. Damit mag er sich auf die zweite Hintertür beziehen. Denn neben dem neuen Erwägungsgrund 9a erhält der Kompromiss der Umweltminister auch eine „Review-Klausel“. Die sieht vor, dass die EU-Kommission die Klimaziele für die Autos 2026 unter Berücksichtigung der technologischen Entwicklungen, einschließlich der Plug-in-Hybridtechnologien, und der Bedeutung eines wirtschaftlich tragfähigen und sozial gerechten Übergangs noch einmal überprüft. Diese Klausel stand zwar auch schon im Kommissionsvorschlag, sollte aber erst zwei Jahre später greifen.