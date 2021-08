Lokführer machen ernst : Streik im Personenverkehr von Montag bis Mittwoch

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich von Montag bis Mittwoch auf einen abermaligen Streik einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat ihre Mitglieder zum zweiten Mal in der laufenden Tarifrunde aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. „Sie streiken für mehr Löhne, für den Schutz ihrer Rente“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Freitag in Berlin. Die Wut unter den Mitgliedern auf das Management sei groß.

Anders als in der vergangenen Woche haben die Fahrgäste dieses Mal mehr Zeit, sich auf den Streik einzustellen. Im Güterverkehr soll der Ausstand jedoch schon am Samstagnachmittag um 17 Uhr beginnen. Im Personenverkehr soll der Streik am Montag um 2.00 Uhr beginnen und am Mittwoch um 2.00 Uhr enden. Auch der neue Streik dürfte aber wieder Millionen Fahrgäste treffen, darunter viele Urlaubsreisende. In zehn Bundesländern sind noch Schulferien.

Bahn kündigt „maximale Kulanz“ an

Die Deutsche Bahn bezeichnete den neuerlichen Streik in einer ersten Stellungnahme als „völlig überflüssige“ Belastung der Kunden. „Dieser zweite Ferienstreik zeigt: Ein Tarifpartner verweigert sich permanent“, kritisierte Personalvorstand Martin Seiler. „Statt den Mut zu haben, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, treibt die GDL-Führung ihren gewerkschaftspolitischen Kampf um Ausweitung und Einfluss auf dem Rücken der Bahnkunden auf die Spitze.“

Die Bahn kündigte an, die Auswirkungen des Streiks so gering wie möglich zu halten. Trotzdem müsse mit Beeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bahn werde sich „maximal kulant“ verhalten. Der erste, zweitägige Streik der Lokführer in der vergangenen Woche hatte bundesweit zu massiven Störungen im gesamten Verkehr der Bahn geführt.

Kritik an Weselsky

Zuvor musste Weselsky schon Kritik von einem anderen einflussreichen Arbeitnehmervertreter einstecken. Lösungen würden am Verhandlungstisch erstritten, dahin sollte der GDL-Chef Anfang nächster Woche zurückkehren, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, dem Spiegel.

Hoffmann monierte, nicht die Interessen der Bahn-Beschäftigten stünden im Mittelpunkt der Auseinandersetzung, sondern die Überlebensfähigkeit der GDL. Er verwies darauf, dass die Lokführergewerkschaft in den meisten Bahnbereichen kaum oder keine Mitglieder habe – hier habe Weselsky „kein Mandat und damit keine Legitimation“ für einen Arbeitskampf. Die Konkurrenzgewerkschaft EVG hat bei der Bahn deutlich mehr Mitglieder.

Die EVG ist eine Mitgliedsgewerkschaft der Dachorganisation DGB, die GDL ist hingegen Mitgliedsgewerkschaft des Deutschen Beamtenbundes (DBB) – der Lokführerstreik findet insofern vor dem Hintergrund eines Kampfs um Einfluss zwischen den beiden Gewerkschaftsbünden statt. Der DBB hatte der GDL unlängst den Rücken gestärkt. „Wenn eine unserer Mitgliedsgewerkschaften in einen Streik gezwungen wird, wie jetzt die GDL vom DB-Management, dann stehen wir eng zusammen“, sagte DBB-Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach.

Die Deutsche Bahn und die GDL ringen um eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent. Strittig ist, wann die Erhöhung greifen und wie lang der neue Tarifvertrag gelten soll. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung bereits 2021 sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Beides lehnt die Bahn bislang ab; sie will erst ab 2022 mehr Geld zahlen. Der Konzern will die Kosten des Abschlusses wegen hoher Verluste in der Coronakrise gering halten.