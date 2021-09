Bahn macht neues Angebot : Wie lange kann die GDL noch streiken?

Aktualisiert am

An Geldmangel wird der GDL-Streik kaum scheitern: Die Gewerkschaft erfreut sich voller Streikkassen, politische Lösungen des Konflikts sind nicht in Sicht. Und die Wahl verhindert schnelle Rechtsänderungen.

Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei einer Protestkundgebung in München Bild: dpa

Kurz nach Beginn der dritten Streikwelle im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat die Deutsche Bahn am Mittwoch ein neues Tarifangebot vorgelegt. Dieses sieht neben Lohnerhöhungen von 3,2 Prozent nun auch eine konkret bezifferte Corona-Sonderprämie vor. „Im Organisationsbereich der GDL würden je nach Entgeltgruppe 400 oder 600 Euro ausgeschüttet“, heißt dazu es in einer am Mittwochabend verbreiteten Erklärung des Unternehmens. Die Gewerkschaft hatte im Rahmen ihres Forderungspakets 600 Euro Prämie verlangt.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Im Konflikt über die Laufzeit des angestrebten Tarifvertrags geht die Bahn demnach ebenfalls einen Schritt auf die Gewerkschaft zu: Abweichend von ihrem früheren Tarifangebot, schlage sie als Kompromiss eine Dauer von 36 statt bisher 40 Monaten vor. Nähere Angaben dazu, zu welchen Terminen die geplanten beiden Stufen einer Tariferhöhung greifen sollen, machte sie nicht. Die GDL verlangt, dass die Beschäftigten eine erste Erhöhung von 1,4 Prozent im laufenden Jahr erhalten. Der Vorschlag der Bahn sah bisher eine erste Stufe von 1,5 Prozent im Frühjahr 2022 vor.