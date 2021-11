Bahnreform 2 : Wohin fährt die Deutsche Bahn?

Wenn die Lage verfahren ist, lohnt ein Blick von oben, am besten von ganz weit oben. Was würde eine Mars-Regierung tun, wenn sie auf dem Roten Planeten eine Eisenbahn aufbauen wollte? Diese Frage stellte jüngst der Geschäftsführer des Güterbahnverbandes NEE, Peter Westenberger, in den Raum. Seine Antwort: Kaum das, was die Erdlinge tun, namentlich die deutschen – nämlich ein gemeinsames Unternehmen für die Schieneninfrastruktur und den Bahnbetrieb gründen. „Wir sind aber nicht auf dem Mars und müssen hier und jetzt Fortschritte bei einer dysfunktionalen Struktur erreichen“, so Westenbergers irdisches Fazit.

Dass es sich beim deutschen Eisenbahnsystem um eine „dysfunktionale Struktur“ handelt, würden andere heftig abstreiten. Vor allem die Deutsche Bahn selbst, die Bahngewerkschaft EVG und die künftige Kanzlerpartei SPD. Warum etwas ändern, was sich jahrzehntelang bewährt hat, so ihr Credo: nämlich die DB als sogenannter integrierter Konzern, der für den Betrieb seiner Zehntausende von Zügen ebenso zuständig ist wie für ein mehr als 33 000 Kilometer langes Gleisnetz hierzulande. Die Koalitionspartner Grüne und FDP sind da anderer Ansicht. Zum Lager der Kritiker und Reformbefürworter gehört daneben eine bunte Interessengemeinschaft, die von der Lokführergewerkschaft GDL über Verbraucherschützer und den Hauptverband der Deutschen Bauindustrie bis zu DB-Konkurrenten im Güter- und Personenverkehr reicht.

Jahrelang war das Thema Bahnstruktur mit dem Reizbegriff „Trennung von Netz und Betrieb“ kein Thema für die Politik. In der Großen Koalition hatten weder die Sozialdemokraten ein gesteigertes Interesse daran noch die Vertreter der Union. Zumal einer der Ihren, Ronald Pofalla, früher Angela Merkels Kanzleramt leitete und heute als Hauptverantwortlicher für die Infrastruktur eine mächtige Position im Bahnvorstand einnimmt. Mit den neuen Regierungsparteien Grünen und FDP wittern die Befürworter nun Morgenluft. Sie sehen neue Chancen für ein Konzept, das sie Bahnreform 2 nennen.

Die Bundesbahn auf dem Abstellgleis

Die „erste“ Bahnreform reicht bis in die 1990er-Jahre zurück. Mit ihr wurde 1994 die Deutsche Bundesbahn zugunsten der Deutschen Bahn AG aufs Abstellgleis geschickt – auch wenn der Staat zu 100 Prozent Eigner des „Privatunternehmens“ blieb. Zwei Ziele standen damals im Fokus: mehr Verkehr auf die Schiene und nachhaltige Entlastung des Bundeshaushaltes. Die ökonomische Lage war ernst: Die Marktanteile der Bundesbahn waren von 1950 bis 1990 im Personenverkehr auf ein Sechstel und im Güterverkehr auf weniger als die Hälfte gesunken, die Verschuldung erreichte ein Rekordniveau, der Investitionsstau wurde länger. Als eine Hauptursache für die desolate Lage der Staatsbahnen galt die „Einbindung in die staatliche Verwaltungsorganisation“: Dies habe ein erfolgreiches unternehmerisches Handeln verhindert.

20 Jahre später zog die „unternehmerisch“ gewordene Bahn, die zwar keinen Börsengang hinlegte, aber international stark expandierte, ein positives Fazit der Entwicklung: „Die Bahnreform ist ein großer Erfolg“, heißt es in einer Analyse von 2014. Sogar von einer „Renaissance des Eisenbahnverkehrs in Deutschland“ war die Rede. Ganz anders die Einschätzung des Präsidenten des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller. Er stellte den Beteiligten 2019 ein miserables Zeugnis aus: „Nach 25 Jahren muss man nun feststellen: Bund und DB AG haben beide Ziele der Bahnreform verfehlt.“ Weder sei seit der Reform von anderen Verkehrsträgern mehr Verkehr auf die Schiene gekommen, noch sei der Bundeshaushalt entlastet worden. „Es ist höchste Eisenbahn – und zwar für den Bund“, resümierte Scheller. Der müsse sich klar positionieren – auch dazu, „welches das beste Organisationsmodell für die DB AG sein könnte“.