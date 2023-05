Der Bochumer Hauptbahnhof kann seit dem frühen Montagmorgen nicht mehr angefahren werden. Grund dafür sei ein Kabeldiebstahl, sagte ein Sprecher der Bahn. Es komme dementsprechend zu vielfachen Ausfällen und Verspätungen. Sowohl der Fern- als auch der Regionalverkehr sei betroffen. „Da geht gar nichts.“ Als Konsequenz würden Züge möglichst umgeleitet.

Zwischen Essen und Dortmund sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Wie lange die Störung noch dauern werde, könne man derzeit noch nicht absehen. Der WDR berichtete, dass die Züge über Herne und Gelsenkirchen umgeleitet würden, zu spät kämen oder teilweise ausfielen.

Deutsche Bahn: Defektes Stellwerk

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf eine Nachfrage der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ mitteilte, seien ersten Erkenntnissen zufolge in Höhe Bochum-Ehrenfeld Kabel entwendet worden. Die Täter hätten es demnach mutmaßlich auf Kupferkabel abgesehen. Es sei aber auch wieder ein Glasfaserkabel beschädigt worden, sagte die Bundespolizeisprecherin. Techniker der Bahn seien im Einsatz.

Bei dem Kabeldiebstahl sei offenbar auch ein Glasfaserkabel beschädigt worden, betroffen sei nach Informationen des WDR das Stellwerk Bochum. Die Strecke ist seit dem frühen Morgen um 3.30 Uhr gestört. In der App der Deutschen Bahn wird ein defektes Stellwerk als Grund angeführt.

Schon in der vorigen Woche hatte es auf der Strecke Probleme gegeben. Ebenso in Bochum hatten Unbekannte Glasfaserkabel der Bahn durchgeschnitten. Dadurch war der Bahnverkehr im Ruhrgebiet länger als einen Tag gestört gewesen. Im März gab es Durchsuchungen von Wohnungen nach mehreren Manipulationen in Stellwerken der Bahn Ende Januar. In die Stellwerke in Essen-Kray, Essen-Stadtwaldwende, Leverkusen-Küppersteg und Schwelm sollen junge Männer eingedrungen sein, mutwillig Signalschalter betätigt und für Teile des Schienennetzes die Stromversorgung unterbrochen haben. Weil mehrere Züge stoppen mussten, kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.