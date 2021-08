Arbeitskampf : GDL lehnt Bahn-Vorschlag ab

So sah es am Frankfurter Bahnhof im Jahr 2015 aus. Schon damals streikte die Lokführergewerkschaft. Bild: Rainer Wohlfahrt

In der Tarifauseinandersetzung mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat die Deutsche Bahn ihr seit Juni vorliegendes Lohnangebot erweitert: Sie bietet den von der GDL vertretenen Beschäftigten nun auch Verhandlungen über eine zusätzliche Corona-Sonderprämie an – und hofft, die Gewerkschaft so von ihrem laufenden Arbeitskampf abzubringen. Die Bahn gehe damit „erneut einen Schritt auf die GDL zu, um weitere Streiks zu vermeiden und zügig zu greifbaren Lösungen zu kommen“, teilte das staatseigene Unternehmen am Sonntag mit. „Die DB ist bereit, für 2021 eine Corona-Prämie mit an den Verhandlungstisch zu bringen.“ Angaben zur möglichen Höhe einer solchen Prämie macht die Bahn zunächst nicht.

„Täuschen, Tricksen, Taschenfüllen“

Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky wies den Vorschlag jedoch noch am Sonntagabend schroff zurück. „Die Deutsche Bahn bleibt ihrem Motto Täuschen, Tricksen, Taschenfüllen weiterhin treu“, erklärte er. Der Vorschlag sei nicht nur deshalb unzulänglich, weil die Bahn die Höhe der angebotenen Prämie nicht beziffert habe. Die Bahn gehe auch nicht auf andere Kernforderungen ein – etwa „hinsichtlich der Vertretungsmacht der GDL für die weiteren Berufsgruppen des direkten, systemrelevanten Personals“. Erst am Freitag hatte Weselsky noch einmal klargestellt, dass sie mit der Bahn nun in Konkurrenz zur größeren Eisenbahnergewerkschaft EVG „auch Tarifverträge für die gesamte Infrastruktur, für Netz, Station und Service und die Werkstätten“ schließen wolle.

Mit ihrem Prämien-Vorschlag greift die Bahn allerdings einen Punkt aus dem Forderungspaket der GDL auf, der mit ihren bisherigen Lohnangeboten unbeantwortet geblieben war. Die Gewerkschaft verlangt darin neben Lohnerhöhungen von 3,2 Prozent für die Jahre 2021 und 2022 auch eine Corona-Prämie, und zwar in Form von 600 Euro Einmalzahlung. Die Bahn hatte eine Erhöhung von 3,2 Prozent schon angeboten, allerdings gestreckt über einen längeren Zeitraum. Ein weiteres Konfliktfelder sind die Betriebsrenten.

Bis Mittwoch wird gestreikt

Den seit dem Wochenende laufenden neuen Streik hat die GDL bis in die Nacht zu Mittwoch angesetzt. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler bekräftigte indessen ein weiteres Mal, dass eine Lösung aus seiner Sicht nun rasch möglich sei. „Damit kann es keinen Grund mehr geben, die Rückkehr an den Verhandlungstisch zu verweigern.“

Für die Bahn würden sich die Mehrkosten der möglichen Corona-Prämie indes nicht auf die GDL-Mitglieder beschränken. Denn die EVG, deren Tarifrunde mit der Bahn schon seit 2020 abgeschlossen ist, hat sich für solche Fälle das Recht zu Nachverhandlungen gewahrt. Darauf hat der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel zuletzt mehrfach hingewiesen.

Die aktuelle Streikwelle hatte die GDL in der Nacht zum Montag vom Güter- auf den Personenverkehr ausgeweitet. Die Bahn ging davon aus, dass sie mit einem Notfahrplan etwa ein Viertel der Fernzüge anbieten könne.