Diess vs. Özdemir : „Eine Wiederholung der Abwrackprämie darf es nicht geben“

Der Corona-Lockdown ist noch gar nicht aufgehoben, da streiten Politiker und Wirtschaftsvertreter schon um Konjunkturhilfen für die Zeit danach. Am höchsten schlagen die Emotionen bei einem Thema, das die deutsche Leitbranche schlechthin betrifft: Soll es, wie 2009 nach der Finanzkrise, wieder eine Kaufprämie für Autos geben – obwohl die Hersteller zuletzt jahrelang gut verdient haben? Und was wären die Bedingungen dafür? Am Dienstag ringen Vertreter der Branche mit der Kanzlerin um diese Fragen. Wir nehmen den Autogipfel schon vorweg: Im Streitgespräch diskutiert der Grünen-Politiker Cem Özdemir, Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag, mit VW-Chef Herbert Diess. Zuerst erklärt Özdemir, warum die Grünen solche Konjunkturhilfen nicht grundsätzlich ablehnen.

Cem Özdemir: Die Krise sprengt schon jetzt die Dimension der Finanzkrise, da brauchen wir einen Schulterschluss im Land, eine gemeinsame Kraftanstrengung. Es ist auch für Grüne keine gute Nachricht, wenn Flugzeuge am Boden parken und die Bänder in der Autoindustrie stillstehen. Wir brauchen einen starken Wirtschaftsstandort Deutschland – auch wenn es manchen wundern mag, wenn wir das als Grüne sagen.

Herbert Diess: Wir können uns mit grüner Verkehrspolitik durchaus anfreunden – schließlich setzen wir mehr als jeder andere Autohersteller auf E-Mobilität und verfolgen als Ziel, bis 2050 komplett CO2-neutral zu sein. Unsere Unternehmensstrategie findet sich in grüner Wirtschaftspolitik wieder, da gibt es weniger Widerspruch als noch vor Jahren. Das sehe ich auch in Gesprächen in Baden-Württemberg mit dem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann oder realpolitischen Kräften im Bund wie Ihnen, Herr Özdemir.

Özdemir: Danke für das Kompliment an uns Grüne. Die Krise zeigt, wie die soziale Marktwirtschaft sich bewährt. Viele haben jetzt angepackt, der Standort Deutschland rückt zusammen. Bevor wir aber ein Bündnis mit der Autoindustrie schließen, hätte ich von Ihnen, Herr Diess, gern ein Bekenntnis zum europäischen Green Deal. Das schließt das Bekenntnis zur Verschärfung der Klimaziele bis 2030 ein: Bis dahin soll der CO2-Ausstoß um 50 bis 55 Prozent sinken statt um 40 Prozent wie bisher geplant. So wie es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Kanzlerin gesagt haben – und wogegen die Autolobby in Brüssel Sturm läuft.

Diess: Wir bei Volkswagen laufen überhaupt nicht Sturm. Da bekommen Sie ein ganz klares Statement: Wir sind gegen jede Aufweichung der Klimaziele. Eine weitere Verschärfung bedarf allerdings schon noch mal der Diskussion. Der Umstieg auf den E-Antrieb ist bei uns beschlossen und wird umgesetzt. Damit verbunden ist aber auch eine Verringerung der Arbeitsplätze in Deutschland, die daraus resultiert, dass wir weniger Verbrennungsmotoren produzieren. Wenn wir diesen Prozess weiter beschleunigen, bedeutet das noch mehr Wandel in noch kürzerer Zeit. Das muss uns klar sein. Wir bei Volkswagen wären für ein solches Szenario wahrscheinlich am besten vorbereitet. Das allein reicht aber nicht. Wir brauchen eine gute Lösung für die gesamte Automobilindustrie. Für den Moment sollten wir die Chance nutzen und im Wiederaufbau nach der Krise das Geld so investieren, dass wir bessere Umweltziele erreichen. Auch aus Sicht der Umwelt spricht viel für ein Programm zur Stimulierung der Autonachfrage.

Özdemir: Eine Wiederholung der Abwrackprämie, wie wir sie nach der Finanzkrise von 2008 hatten, darf es nicht geben: ohne jede ökologische Lenkungswirkung, nur um die traditionellen Strukturen der Autoindustrie zu retten. Wir sind inzwischen auch weiter in der Debatte: Die Menschen wollen die Verkehrswende.