Autokonzern in der Krise : Daimler kürzt Arbeitszeit um zwei Stunden

Daimler hat viel zu viel Personal. Schon wegen des Umbruchs in der Autoindustrie war die Rede von 1,4 Milliarden Euro, die eingespart werden müssten, durch die Corona-Krise ist der Spardruck noch deutlich größer geworden. Sogar betriebsbedingte Kündigungen standen im Raum – doch das Thema Entlassungen ist nun nach wochenlangen Verhandlungen vom Tisch. Gespart wird weiter durch das Ausscheiden auf freiwilliger Basis sowie durch eine großangelegte Verkürzung der Arbeitszeit.

Unmittelbar vor Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg einigten sich die Verhandlungspartner auf eine Arbeitszeitverkürzung für einen Großteil der Belegschaft. Vom 1. Oktober an sollen die Tarifbeschäftigten in der Verwaltung und in produktionsnahen Bereichen zwei Stunden in der Woche weniger arbeiten, das sind 5,71 Prozent der üblichen 35-Stunden-Woche. Ein Lohnausgleich wird dafür nicht bezahlt. In der Produktion wird die Arbeitszeit nicht gekürzt.

Neben der Arbeitszeitverkürzung – die für ein Jahr vereinbart wurde – wurden eine Reihe weiterer Sparmaßnahmen vereinbart, darunter der Verzicht auf eine Ergebnisbeteiligung für alle Tarifbeschäftigten für dieses Jahr, sowie die Umwandlung des tariflichen Zusatzgeldes in bezahlte Freistellungstage.

Die Belegschaft wird schrumpfen

„Wir danken der Belegschaft für ihren Beitrag, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen“, wird Arbeitsdirektor Wilfried Porth in ein der Mitteilung zum Sparprogramm zitiert. Betriebsratschef Michael Brecht kommentiert in der gleichen Mitteilung, vereinbart sei ein deutlicher Beitrag zu Sicherung der Beschäftigung und Stabilisierung der Finanzlage von Daimler: „Niemand soll sich in seiner Existenz bedroht fühlen.“

Betroffen von den verschiedenen Maßnahmen sind alle Tarifbeschäftigten des Daimler-Konzerns in Deutschland. Auf der Ebene der außertariflichen Führungskräfte strebt Daimler-Vorstandschef Ola Källenius einen erheblichen Personalabbau an, der weitgehend durch Aufhebungsverträge vollzogen werden soll.

Das schon Ende 2019 verabschiedete Sparprogramm Move, das den strukturellen Umbau des Konzerns vorantreiben soll, bleibt zudem bestehen. Auf diese Weise wird die Belegschaft von Daimler in Deutschland von aktuell 170.000 Mitarbeitern voraussichtlich in die Größenordnung von 150.000 Mitarbeitern schrumpfen. Für diese Art der Personalkostensenkung, die in weiten Teilen von der Freiwilligkeit der Mitarbeiter abhängig ist, hat sich der Konzern einen Zeithorizont bis zum Jahr 2025 gegeben.