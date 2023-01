Exportmotor stottert : Schwache Aussichten für die Autobranche

Die Gewinne der Autohersteller aus dem Jahr 2022 werden sicher wieder stattlich sein. Doch daraus lässt sich nicht unbedingt ablesen, dass die Autokonzerne und ihre deutschen Zulieferer auch künftig reüssieren. Noch weniger ist das eine Garantie für den Autostandort Deutschland und seine Arbeitsplätze.

Vorerst profitieren die Autobauer im wahrsten Sinne des Wortes vom knappen Angebot an Neuwagen. Die Produktion wurde überall gedrosselt mit Verweis auf den Mangel an Halbleitern und andere strategische Zulieferprodukte aus Asien. Bei dieser Mangellage können es sich die Autohersteller leisten, die früher üblichen 10 bis 15 Prozent Rabatt zu streichen. Zudem gibt es manche billigeren Modelle überhaupt nicht mehr.

Die Modellpalette für den Volkswagen Golf hatte früher als Einstiegsversion einen Benzinmotor mit 95 PS. Der billigste Golf hat nun 130 PS (96 kW), die Ausstattung Life und kostet 29.560 Euro. Den früher zweitkleinsten Motor mit 110 PS (81 kW) gibt es nur als Mildhybrid mit Automatik für 30575 Euro. Ähnlich verfahren auch andere Hersteller. Mercedes-Benz hat sich unter dem Eindruck dieser Situation gleich für einen Strategiewechsel entschieden, bei dem die billigeren Modelle im Angebot auslaufen und künftig nur noch Luxus geboten werden soll.

Noch profitieren die deutschen Autobauer von einem riesigen Auftragsbestand, der Ende 2022 beim Doppelten des Wertes von 2018 lag – einem nicht gerade schlechten Autojahr. Doch die Zahl der neu eingehenden Bestellungen schrumpft seit 2021 immer weiter. Die Neubestellungen aus dem Inland lagen nach Angaben des Verbandes der deutschen Automobilwirtschaft (VDA) im Jahr 2022 um 15 Prozent unter dem Wert von 2021. Der Dezemberwert 2022 war um 36 Prozent schlechter als der Vergleichswert des Vorjahres. Die Bestellungen aus dem Ausland schrumpften 2022 um 6 Prozent.

Die etwas bessere Liefersituation vor allem für Halbleiter sorgte 2022 aber zumindest für eine leichte Erholung der Pkw-Produktion in Deutschland. Die lag schließlich bei 3,4 Millionen, nach dem Tiefststand von 3 Millionen im Jahr 2021. Doch die gewohnten Zahlen des vergangenen Jahrzehnts, die während fünf von zehn Jahren oberhalb von 5,6 Millionen lagen, sind immer noch weit entfernt. Der Export von Pkw, von 2010 bis 2017 immer deutlich oberhalb von 4 Millionen, dümpelt weiter bei etwas mehr als der Hälfte dahin. Vom Tiefststand bei 2,37 Millionen im Jahr 2021 hat sich das Ergebnis immerhin etwas erholt, auf 2,61 Millionen für 2022.

Strohfeuer oder echte Erholung?

Zu den Faktoren, die für den deutschen Automarkt 2023 Unsicherheit hervorrufen, gehört die gekürzte Förderung für E-Autos. Während Plug-in-Hybride bis Ende 2022 vom Staat mit bis zu 4500 Euro bezuschusst wurden (vom Händler zusätzlich noch einmal mit 2250 Euro, hinzu kommt auch noch eine Ersparnis an Mehrwertsteuer), gibt es von 2023 an keinerlei Förderung. Für rein batterieelektrische Autos sinkt die maximale staatliche Förderung von 6000 Euro (plus 3000 vom Händler) auf 4500 Euro (plus 2250 Euro Händleranteil). Vor Jahresende 2022 wurden daher noch viele elektrisch angetriebene Autos zugelassen.

Der Autoexperte Peter Fuß von der Unternehmensberatung EY bezeichnete deswegen die Zulassungszahlen von E-Autos im Dezember als Strohfeuer und erwartet einen Dämpfer bei Elektroautos für 2023. Richtiggehend düster ist die Prognose von Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Car-Center für Automotive Research in Duisburg. Der erwartet nach einem Zulassungsanteil von Plug-in-Pkw und batterieelektrischen Autos von zusammen mehr als 31 Prozent für 2022 nunmehr eine steilen Absturz, auf 17,8 Prozent für 2023 und nur noch 12 Prozent für 2024.

Vom Ifo-Institut, das die Akteure auf dem Markt regelmäßig nach den Erwartungen fragt, kommt das Urteil: „Die Hersteller blicken verhalten positiv in das neue Jahr“. Die Ifo-Geschäftserwartungen seien im Dezember mit Indexwert 5,9 deutlich höher gelegen als das Jahresmittel 2022 von knapp unter 2, allerdings bei riesigen Schwankungen, berichtet Oliver Falck, Abteilungsdirektor im Ifo-Institut und Direktor des Zentrums für Industrieorganisation und Neue Technologien der Münchener Ludwig-Maximilian-Universität. „Die großen Schwankungen der Indexwerte verdeutlichen die vorherrschende Unsicherheit“, kommentiert Falck. Der Wandel durch Elektrifizierung, Digitalisierung und Globalisierung mache Prognosen schwierig, dazu komme noch die Frage nach der Energieversorgung und der Entwicklung der Corona-Pandemie in China, dem wichtigen Absatzmarkt deutscher Autohersteller. Deutlich negativer als bei den Autoherstellern seien die Geschäftsaussichten bei den Zulieferern. Im Kontrast zum Index von 5,9 für die Autohersteller lag der Ifo-Geschäftserwartungsindex im Dezember bei den Zulieferern bei -33,7. Denn die können nicht wie Autohersteller bei kleineren Stückzahlen Margen zurückgewinnen durch höhere Absatzpreise.

Aktuell besonders spannend bleibt darüber hinaus die Frage, ob deutsche Autokonzerne und -Zulieferer weitere Teile ihrer Fertigung in andere Länder verlagern. Womöglich entwickeln sich die bisher deutschen Unternehmen und die deutsche Wirtschaft auf getrennten Bahnen. Bereits vor zwei Jahren meinten Analysten der Deutschen Bank: „Die deutsche Autoindustrie ist besser für die elektromobile Zukunft und andere strukturelle Herausforderungen der Branche gerüstet als der Automobilstandort Deutschland.“