Fast sieben Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) einsparen – einfach so? Nur mit einem Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen? So heißt es in einer Studie des Umweltbundesamtes aus dem Januar. Prompt wurden neue Forderungen nach einem Tempolimit laut, zumal der deutsche Verkehr seine Emissionsziele nicht erfüllt. Das mochte die FDP so nicht stehen lassen, aus deren Reihen Verkehrsminister Wissing kommt.

Die Bundestagsfraktion hat ihrerseits eine Kurzstudie in Auftrag gegeben, die Bedenken gegen die Studie des Bundesamtes vorträgt. Auch sie bestreitet nicht, dass ein Tempolimit Emissionen einsparen würde. Aber sie stellt in Frage, ob diese Reduzierung nennenswert ist und ob sie überhaupt effizient ist. Die Autoren der Studie, die Verkehrsökonomen Alexander Eisenkopf und Andreas Knorr, halten den vom Bundesamt be­rechneten Wert für überzogen. Laut ihrer Schätzung könnte ein Tempolimit höchstens 1,1 Millionen Tonnen CO 2 einsparen.

Für das Umweltbundesamt (UBA) hatte ein Team aus Verkehrswissenschaftlern von den Universitäten Stuttgart und Graz sowie Mitarbeitern eines Beratungsunternehmens zwischen 2019 und 2022 ein Gutachten geschrieben, in dem es sieben verschiedene Maßnahmen gegen Klimawandel und Luftverschmutzung untersuchte. Gut einen Monat nach der Veröffentlichung haben die FDP-Gutachter nachgelegt. Autoren beider Studien sitzen im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesverkehrsministeriums.

Wie kommt es zu so unterschiedlichen Ergebnissen? Das hängt auch damit zusammen, welches Bild sich die Gutachter vom Geschehen auf der Autobahn machen. Jedes Gutachten hat überzeugende Annahmen und solche, die weniger einleuchten.

Unterschiedliche Annahmen

Der größte Unterschied: Die Studie des Umweltbundesamtes schätzt nicht nur ab, wie viel an Emissionen die Autos auf der Autobahn im Fall eines Tempolimits einsparen. Die Autoren argumentieren auch, dass manche Autofahrer dann andere Routen wählen würden, zum Beispiel kilometermäßig kürzere über Bundesstraßen. Außerdem würden einige Autofahrten durch andere Verkehrsmittel ersetzt oder fielen ganz weg. Die Autoren der FDP-Studie halten die Berechnung jener Effekte für spekulativ und beschränken sich daher auf den direkten Geschwindigkeitseffekt.

Außerdem zweifeln die FDP-Gutachter auch an den Berechnungen der Geschwindigkeits-Einsparungen. Die UBA-Autoren arbeiten mit Daten aus dem Jahr 2018. Zwischenzeitlich haben die Corona-Pandemie und hohe Spritpreise dafür gesorgt, dass die Menschen seltener ins Auto steigen und langsamer fahren – so zeigen es mehrere Datenquellen, nur Nutzer von Tomtom-Geräten scheinen sich anders zu verhalten. Die tatsächlich gefahrenen Ge­schwindigkeiten haben sich also reduziert, und damit auch das mögliche Einsparungspotential.

Dann geht es um die Frage, wie schnell Autofahrer bei einem Tempolimit tatsächlich unterwegs wären. In der UBA-Studie nehmen die Autoren an, dass Menschen bei einem flächendeckenden Tempolimit so schnell führen wie auf den Strecken, auf denen aktuell eine Höchstgeschwindigkeit von 120 gilt. Doch die heutigen Tempolimits haben einen Grund, allzu schnell können Autos auf diesen Strecken meist sowieso nicht fahren, etwa wegen Kurven oder schlechtem Straßenbelag. Strecken, die aktuell kein Tempolimit haben, laden dagegen eher zu hohen Geschwindigkeiten ein, so dass auch bei einem Tempolimit die Menschen hier durchschnittlich schneller fahren würden.

Falsche Auswahl der Autos für die Studie?

Unrecht dagegen scheinen die FDP-Gutachter mit dem Vorwurf zu haben, das UBA habe vor allem die Geschwindigkeiten von teuren Autos analysiert. Zwar haben die UBA-Autoren die Daten teurer Autos bei Tomtom eingekauft und verwendet, aber nicht direkt zur Abschätzung der Geschwindigkeit verwendet. Zudem gibt es Streit darüber, ob sie die Sprit-Einsparung bei niedrigeren Geschwindigkeiten unterschätzen. So haben beide Studien ihre Fragezeichen.

Die tatsächlichen Emissionseinsparungen durchs Langsamfahren liegen also zwischen beiden Werten der Gutachten, wahrscheinlich zwischen zwei und vier Millionen Tonnen im Jahr. Ob es genau zwei oder vier sind, darauf kommt es vielleicht gar nicht so sehr an. Schon dieser unscharfe Wert lässt sich gut vergleichen. Zwei bis vier Millionen Tonnen erscheinen verschwindend gering, wenn man sie mit anderen Maßnahmen vergleicht.

Zum Beispiel mit dem Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke, der Emissionen von jährlich 50 Millionen Tonnen eingespart hätte. Die FDP-Gutachter kommen darauf, dass jede vermiedene Tonne CO 2 rund 390 Euro kostet – da ist Klimaschutz anderswo billiger, europäische CO 2 -Emissionserlaubnisse kosten derzeit nur 80 Euro. Andererseits hat das Klimaschutzgesetz sektorspezifische Emissionsziele festgelegt, die das Verkehrsministerium 2021 um 3 Millionen Tonnen verfehlt hat. Ein Tempolimit hätte Minister Wissing da einige Debatten um Klimaschutz-Maßnahmen erspart.

In ein paar Jahren könnte die Diskussion um ein Tempolimit allerdings ohnehin obsolet werden. Dann nämlich, wenn der Verkehrssektor Ende des Jahrzehnts in den öffentlichen Emissionshandel einbezogen wird. In diesem Moment gibt es für den Verkehr einen Emissionsdeckel, der auf jeden Fall erreicht wird.