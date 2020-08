Audi-Chef Duesmann : „Benzin im Blut, grün im Herzen“

Aktualisiert am

Herr Duesmann, Sie sind Audi-Chef, Audi- und VW-Konzern-Entwicklungsvorstand, für das China-Geschäft von Audi zuständig sowie für die Software sämtlicher VW-Marken. Wie viele Stunden hat Ihr Tag?

Das ist viel Arbeit, eine echte Herausforderung, richtig, aber ich fühle mich nicht unwohl damit. Ich bin glücklich mit meiner Aufgabe.

Kann es sein, dass Sie Ihre Kräfte überschätzen? Oder können Sie schlicht nicht delegieren?

Nichts von beidem. Das Ganze funktioniert nur, gerade weil ich delegiere. Ich führe die Bereiche im Moment über ein Team von kompetenten Stellvertretern, denen ich voll vertraue, die den angestoßenen Wandel unterstützen. Ich habe nicht vor, alles selbst zu machen.

Wie lange soll die Machtfülle währen?

So lange, bis ich den Eindruck habe, dass alles, was ich mir vorgenommen habe, so gut läuft, dass ich guten Gewissens weitere Aufgaben abgeben möchte.

Sie sind als Ex-BMW-Mann im April in Ingolstadt angetreten und haben seither munter das Führungspersonal ausgewechselt. Wird bei Audi jetzt alles anders?

Die meisten Personalveränderungen sind durch. Audi ist ein sehr gutes Unternehmen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir das Potential noch besser nutzen können. Dazu gehört es, Dinge zu ändern. Zum Beispiel organisieren wir die Baureihen jetzt anders.

Es wird nicht mehr A3, A4, A5 und so weiter geben?

Für den Kunden schon. Wir sortieren die Entwicklung der Modelle künftig anders, nicht mehr nach dem Blechkleid, nach Länge, Größe, Breite, sondern nach dem technologischen Stand der Bordnetze. Das ist eine echte Revolution! Die Digitalisierung bestimmt Auto wie Organisation. Die Zeit bleibt nun mal nicht stehen. Deshalb brauchen wir eine schnellere Entwicklung, die Technologie ist heute der Haupttreiber in unserer Industrie. Darauf reagieren wir. Und wir setzen die besten Leute an die entscheidenden Stellen.

Wo steht Audi heute? Wie viel müssen Sie aufholen gegenüber BMW und Mercedes?

Wenn ich mir Technik und Zahlen anschaue, fühlen wir uns ganz wohl im Vergleich zum deutschen Wettbewerb. Aufholbedarf haben wir gegenüber Tesla, nicht generell, aber bei manchen Themen: Rechner, Software-Entwicklung, auch beim autonomen Fahren. Aber wir fürchten niemanden! Audi hat enormes Potential, wir werden unseren Anspruch „Vorsprung durch Technik“ einlösen. Deswegen haben wir „Artemis“ gegründet, ein Kompetenzzentrum für den gesamten VW-Konzern. So etwas hatten wir noch nie.

Wie soll dieses „Artemis“ aussehen – bei den bekannten Eifersüchteleien der Dutzend VW-Marken?

Wir ziehen alle Spezialisten aus dem gesamten Konzern zusammen, die an den modernsten Technologien arbeiten. Das wird wie ein kleines Motorsport-Team mit rund 200 Beschäftigten, das Zugriff auf alle VW-Ressourcen hat. Ziel ist es, 2024 das erste Modell zu präsentieren: ein hocheffizientes Elektroauto.

In Ihrer Zeit bei BMW hat der Konzern das „Projekt i“-Team an der langen Leine gelassen, um damit die Elektromobilität nach vorne zu bringen. Kopieren Sie das jetzt?

Das war ein revolutionäres Projekt von Norbert Reithofer, dem damaligen BMW-Chef, das stimmt; zu einem Zeitpunkt, als niemand so etwas auf der Rechnung hatte. Wir springen jetzt bei Audi technologisch deutlich weiter, gehen auch organisatorisch einen neuen Weg: Artemis ist nicht nur eine eigene Einheit innerhalb des Konzerns, sondern wird ein eigenständiges Unternehmen.

Sie loben auffällig oft Elon Musk, der hierzulande lange Zeit verlacht wurde: Ist der Tesla-Chef jetzt das Idol aller deutschen Automanager?

Ich respektiere sehr, wie konsequent er mit der Digitalisierung im Automobilbau angefangen hat, vom Software-Plattformgedanken kommend und ganz anders als wir in der klassischen Autoindustrie. Wir sind nicht besser oder schlechter als Tesla, aber wir sind anders. Und in manchen Details ist Musk weiter als wir. So ehrlich sollten wir sein. Ich bin übrigens froh, dass es Tesla gibt. Ich bin ein Fan von E-Mobilität, und Elon Musk hat diese etabliert. Mit Idol hat das nichts zu tun.