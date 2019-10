F.A.Z. Exklusiv : So spart Audi gegen die Krise

Rund 15 Milliarden Euro sollen in den kommenden Jahren eingespart werden. Die Werke in Ingolstadt und Neckarsulm wird es wohl besonders hart treffen. Audi-Chef Schot sagt, er habe aber klare Vorstellungen, wie die Beschäftigung gesichert werden kann.

Erst seit Jahresanfang ist Bram Schot offiziell neuer Vorstandsvorsitzender von Audi. Doch auf die Schwierigkeiten, in denen die Volkswagen-Tochtergesellschaft nicht erst seit dem abrupten Abgang von Schots Vorgänger Rupert Stadler wegen dessen mutmaßlicher Verstrickungen in den Dieselskandal steckt, hat der Neue rasch reagiert. „Konsequent Audi“ heißt sein Plan, mit dem der Premiumhersteller nach der autokratischen Stadler-Ära aus der Krise fahren soll. Schot stellt in dieser Frage das „Wir“ in den Vordergrund. „Die Strategie ,Konsequent Audi‘ ist nicht eine Strategie des Vorstands, sondern die Strategie des gesamten Unternehmens“, sagte Schot im Gespräch mit der F.A.Z.

Vieles müsse bei Audi „konsequenter“ angegangen werden, sowohl die Orientierung an den Kundenwünschen wie auch die Hinwendung zur Elektromobilität. Der 58 Jahre alte Niederländer, über den es heißt, er werde im Frühjahr 2020 durch den ehemaligen BMW-Vorstand Markus Duesmann ersetzt, stellt jetzt die Weichen für die kommenden Jahre. „Konsequent sparen“ ist ebenso Teil seines neuen Audi-Kurses, der wohl die beiden heimischen Fabriken in Ingolstadt und Neckarsulm härter treffen wird als die Produktionsstätten im Ausland. „Wir haben klare Vorstellungen, wie wir die Beschäftigung in Ingolstadt und in Neckarsulm sichern und stehen dazu im konstruktiven Austausch mit den Arbeitnehmervertretern. Es ist zu früh, jetzt schon darüber zu reden“, sagte Schot, der im übrigen noch einen zweiten Vertrag im VW-Konzern hat.

Vom Betriebsrat hieß es zuletzt, es gebe noch keine konkreten Verhandlungen mit dem Audi-Vorstand über die Werkebelegung. Im Unternehmen ist jedoch zu hören, dass an der Reduzierung der Produktionskapazitäten in den nächsten Jahren kein Weg vorbeiführe.

Fatale Lage in Neckarsulm

Dass Handlungsbedarf besteht, weil die beiden Heimatfabriken nicht ausgelastet sind, ist kein Geheimnis. Vor allem in Neckarsulm ist die Lage fatal. Das Werk mit seinen 17000 Mitarbeitern ist auf eine Jahresproduktion von bis zu 300.000 Fahrzeugen ausgelegt. In den Jahren 2015 und 2016 kam Audi dieser technischen Kapazität mit 272.000 und 261.000 hergestellten Autos noch recht nahe. In den beiden Jahren danach fiel die Jahresproduktion allerdings unter die Marke von 200000 Fahrzeugen, zuletzt auf etwas mehr als 186.000 Autos. Grund dafür ist auch, dass in Neckarsulm vor allem Limousinen vom Band laufen, aber anders als in Ingolstadt kein sportlicher Geländewagen (SUV). Audi hat in den vergangenen Jahren seine SUV-Produktion massiv gesteigert. Zuletzt belief sich der SUV-Anteil am Audi-Absatz auf 38 Prozent. Fast 708.000 der 1,87 Millionen verkauften Fahrzeuge mit den vier Ringen waren SUV – und die werden fast überall gebaut, aber nicht in Neckarsulm.

In Ingolstadt wiederum strich Schot zum Entsetzen der Belegschaft die Nachtschicht. Er kennt die Härten solcher Entscheidungen: „Wir reden hier nicht nur über Zahlen, sondern über Mitarbeiter. Das Schwierige ist nicht, alle davon zu überzeugen, dass es für Audi der richtige Weg war, eine Nachtschicht in Ingolstadt zu streichen. Das Entscheidende ist, wie wir ihn gestalten. Wichtig war, dass wir das in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern sozialverträglich hinbekommen haben.“