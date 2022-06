9-Euro-Ticket : „Nicht in allen Gesellschaftsgruppen gleich beliebt“

Die Einführung des 9-Euro-Tickets hat eine Debatte über die Verkehrspolitik ausgelöst. Auch für die Verkehrsforschung und Umfrageinstitute ist das Ticket interessant – denn es kommt nicht in allen gesellschaftlichen Gruppen gleich gut an.

Einige bezeichnen es als verkehrspolitisches Experiment, andere als ein Mittel zur Verkehrsforschung - das 9-Euro-Ticket polarisiert. Mit dem Start des Tickets wurde auch das Interesse der Mobilitäts- und Verkehrswissenschaft geweckt, weswegen die ersten Umfragen zum günstigen Nahverkehrsticket veröffentlicht wurden. In den ersten Erhebungen zeigen sich interessante Unterschiede zwischen den Generationen und Stadt und Land. So begehrt, wie es die schnell steigenden Verkaufszahlen suggerieren, ist das Ticket nicht überall.

Gefragt wurde beispielsweise, in welchen Altersgruppen das Ticket besonders beliebt ist. Fazit: Besonders die Jugend will das Angebot nutzen und hat bisher das Ticket erworben. Im Deutschlandtrend von Mai 2022 gaben 55 Prozent der tausend Befragten im Alter von 18 bis 34 Jahren an, dass sie das Ticket auf jeden Fall oder zumindest wahrscheinlich nutzen werden. In der Altersgruppe von 35 bis 49 Jahren gaben 50 Prozent an das Ticket kaufen zu wollen.

Wenig Gegenliebe für das Ticket bei den Älteren

Bei älteren Bevölkerungsgruppen stößt das Ticket hingegen auf weniger Gegenliebe. Unter den Befragten, die 65 Jahre und älter waren, lag dieser Anteil bei 37 Prozent. In der Gruppe von 49 bis 64 und 65 und älter wollen es hingegen 59 Prozent nicht nutzen. Das Ticket sei „nicht in allen Gesellschaftsgruppen gleich beliebt“, heißt es vom Statistischen Bundesamt.

Ähnliche Unterschiede zeigen sich auch bei der Frage nach dem Wohnort und der Nutzung des Tickets. Das 9-Euro-Ticket, sagen die Umfragen, ist besonders in den Metropolen begehrt und auf dem Land verpönt. Unter den Befragten, deren Wohnort weniger als 20.000 Einwohner hat, lag der Anteil der Personen, die das Ticket eher nicht oder auf keinen Fall nutzen werden, bei 61 Prozent. In den großen Städten ab 100.000 Einwohnern ist das Verhältnis genau umgekehrt.

Mehr als 60 Prozent der Befragten planen, das Ticket zu nutzen. Lediglich 36 Prozent wollen sich nicht die Neun-Euro-Freifahrt besorgen. Bei Städten zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern ist das Verhältnis von Nutzern und Nicht-Nutzern in etwa gleich. Es zeigt sich also ein deutliches Stadt-Land-Gefälle.

Im allgemeinen Deutschlandtrend von Mai 2022 gaben insgesamt 44 Prozent der Befragten an, dass sie das Ticket auf jeden Fall oder zumindest wahrscheinlich nutzen werden. 53 Prozent der Befragten gaben hingegen an, dass sie das Ticket eher nicht oder auf gar keinen Fall nutzen werden.

Ähnlich differenziert ist auch die Umfrage, die die aktuelle Arbeitssituation der potentiellen Ticketkäufer mit den Plänen zum Ticketkauf ins Verhältnis setzte. Im April 2022 gaben im Rahmen einer YouGov-Umfrage rund 28 Prozent der Teilnehmer in Deutschland an, dass sie es für „wahrscheinlicher“ halten würden, mit dem 9-Euro-Ticket zur Arbeit zu fahren, sobald es im Juni eingeführt wird. Menschen, die arbeitslos sind oder Menschen, die im Home-Office arbeiten, wollen das Ticket hingegen nicht oder nur im geringem Maß erwerben.

Verkehrsverbünde melden unterschiedliche Verkaufszahlen

Nur wenige Verkehrsverbünde haben bisher die Verkaufszahlen erhoben. Frankfurt, Berlin, München und Nürnberg führen hingegen genauestens Buch über die Ticketverkäufe.

Nach der ersten Verkaufswoche des 9-Euro-Ticket in Frankfurt veröffentlichte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) detaillierte Zahlen. Demnach wurden bis Ende Mai mehr als 300.000 Fahrkarten verkauft, teilte das Unternehmen mit. Noch nicht eingerechnet ist dabei der Verkauf über die RMV-App. Fünf Millionen Menschen leben im Verbundsgebiet. „Wir sind überwältigt von der großen Nachfrage und freuen uns auf viele Neukundinnen und Neukunden aus dem gesamtem Verbundgebiet“, sagte RMV-Geschäftsführer Prof. Knut Ringat.

Nicht überall ist das Ticket gleich erfolgreich

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben in der Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern in den vergangenen Wochen bis zum 1. Juni 450.000 Tickets zum Sondertarif von neun Euro verkauft. Das sagte ein Sprecher auf Anfrage. Der Ansturm auf das billige Ticket hält an. Am ersten Wochenende waren 130.000 Tickets verkauft worden, am Montag vergangener Woche 80.000. Seitdem waren es im Schnitt täglich 40.000. Etwa die Hälfte der Tickets wird bei der BVG über die App verkauft, anfangs kam das System an seine Belastungsgrenze. Die andere Hälfte wird an Automaten oder an Verkaufsstellen erworben.

Auch in Bayern läuft der Verkauf des Tickets gut, etwa in München, wo neben dem Münchner Verkehrsverbund (MVV) auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) Fahrkarten anbietet. Seit Mittwoch Mitternacht konnten Interessenten bei der MVG 9-Euro-Fahrscheine über die App kaufen.

Umfassende Evaluierung im August geplant

In der Millionenstadt München seien bis heute bereits rund 10.000 der Handytickets verkauft worden, berichtete ein Sprecher am Dienstag. Beim MVV war dies schon seit Montag möglich, seitdem habe man knapp 25.000 der 9-Euro-Fahrscheine über Mobiltelefone verkauft. Bei der Nürnberger VAG, die ein Tarifgebiet von mehr als 500.000 Einwohnern abdeckt, waren es 40.000.

In den nächsten drei Monaten soll das 9-Euro-Ticket evaluiert werden und die Nutzung, Mobilität und der Verkehr durch Reisende in den verschiedenen Verkehrsverbünden und der Deutschen Bahn erfasst werden. Geplant ist eine groß angelegte Statistik, die auch die Verteilung in den unterschiedlichen Regionen, die Fahrtbewegungen und die Häufigkeit der Nutzung erfasst. Dazu würden momentan weitere Befragungen durchgeführt, sagt eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums auf Anfrage der F.A.Z. Die ersten umfassenden Zahlen zum 9-Euro-Ticket sollen dann Ende August beziehungsweise Anfang September veröffentlicht und wissenschaftlich ausgewertet werden.