Unterstützung von Familien : Auszahlung des Corona-Kinderbonus startet im September

Ab dem 7. September haben Familien etwas mehr Geld im Porte­mon­naie. Bild: dpa

In knapp drei Wochen startet die erste Überweisungsrunde, durch die Familien in der Corona-Krise unterstützt werden. Zusätzlich zum Kindergeld werden in der ersten Rate 200 Euro ausgezahlt. Weitere hundert Euro gibt es dann im Oktober.