Verteidigungsminister Marles : „Unsere Länder müssen wie nie zuvor zusammenstehen“

Zu dieser Jahreszeit bietet der klare, blaue Himmel über Nordaus­tralien einen phantastischen Blick. Die Bedingungen für die gemeinsame Übung Pitch Black der australischen Luftwaffe RAAF mit unseren internationalen Militärpartnern, bei der wir realistische Bedrohungen simulieren, sind perfekt. Siebzehn Nationen kommen auf einem der größten Luftwaffen-Übungsgelände der Welt zusammen. In diesem Jahr ist erstmalig auch Deutschland beteiligt.

Als stellvertretender Premierminister und Verteidigungsminister Australiens habe ich die Eurofighter und das Personal der deutschen Luftwaffe persönlich auf dem RAAF-Stützpunkt in Darwin willkommen geheißen. Dass sie den Indopazifik in nur 24 Stunden erreichen konnten, ist beeindruckend. Und es zeigt die zunehmende Entschlossenheit der deutsch-aus­tralischen Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen in unserer Region.

Deutschland und Australien sind wichtige Partner und pflegen eine tiefe Freundschaft und teilen ähnliche Werte. Unsere liberalen Demokratien sind einer Weltordnung verpflichtet, in der alle Staaten sich an internationale Regeln und Grundsätze halten. Wir arbeiten gemeinsam für Multilateralismus, Menschenrechte und freien Handel sowie für die Stärke und Stabilität unserer Regionen. Angesichts der größten strategischen Spannungen der letzten Jahrzehnte sind unsere bilateralen Beziehungen heute wichtiger denn je.

Die Spannungen nehmen zu

Der immer intensivere strategische und geoökonomische Wettbewerb – deutlich zu erkennen an der Rückkehr des Krieges in Europa –, zunehmende Klimarisiken und die dauerhaften Folgen der Pandemie fördern Inflation, Lieferkettenschocks und Deglobalisierung. Aus­tralien verurteilt Russlands völkerrechtswidrige, brutale und ungerechtfertigte Invasion der Ukraine. Sie erinnert uns tragisch daran, dass Frieden und Wohlstand nie selbstverständlich sind.

Gemeinsam müssen wir die Souveränität aller Staaten schützen. Rechtsstaatlichkeit, nicht rohe Gewalt muss die Grundlage des zwischenstaatlichen Handelns sein. Deshalb steht Australien an der Seite Deutschlands, um die Selbstverteidigung der Ukraine zu stärken, und stellt militärische Hilfen im Wert von 270 Millionen Euro bereit.

Dass Russland Deutschland mit dem Stopp von Energielieferungen zu erpressen versucht, zeigt eindeutig: Gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten allein können Konflikte nicht verhindern. Vor unserer Haustür, im Indopazifik, beobachten wir beunruhigende Entwicklungen, die die ganze Welt existenziell bedrohen: die größte Aufrüstung seit dem Zweiten Weltkrieg, angeführt von Chinas umfangreicher Aufstockung seiner militärischen Kapazitäten.

Keine Zeit für Alleingänge

Die Spannungen nehmen zu, ebenso die staatlich gelenkte Provokation. Die Akteure lassen die Grenzen zwischen Konflikt und Frieden verschwimmen, Gewalt und Zwang werden zur Durchsetzung territorialer Ansprüche eingesetzt. Australien steht für Frieden und Stabilität im Indopazifik. Die Souveränität aller Völker, ob groß oder klein, muss respektiert werden. Wir wissen: Auch Deutschland hat dieses Ziel.

Dies ist keine Zeit für Alleingänge. Vielmehr ist nun die Zeit für mehr Zusammenarbeit zwischen Freunden und Partnern wie Deutschland und Australien, die Souveränität und Rechtsstaatlichkeit als grundlegende Prinzipien erachten. Unsere Verteidigungs- und Sicherheitspartnerschaft mit Deutschland hat für Australien einen hohen Wert, etwa der Besuch der Fregatte Bayern im Indopazifik im letzten Jahr oder die aktuelle Teilnahme der Luftwaffe an Pitch Black. Im September dürfen wir deutsche Streitkräfte bei unserer Marineübung Kakadu begrüßen, und wir haben Deutschland auch zur Übung Talisman Sabre 2023 eingeladen.

Doch unsere Partnerschaft bietet weitere spannende Perspektiven: Australien will eine Supermacht der erneuerbaren Energien werden. In Sachen Solar- und Windressourcen gehören wir zur Weltspitze. Durch Derivate des grünen Wasserstoffs wie Ammoniak können diese Energiequellen auch zur deutschen Energie- und Zeitenwende beitragen.

Wir verfügen über Vorkommen vieler wichtiger Mineralien, die für die Dekarbonisierung der Wirtschaft unerlässlich und Grundpfeiler einer sicheren und zuverlässigen Lieferkette für eine leistungsstarke deutsche Fertigungs- und Hightechindustrie sind.

Wir sind beide Befürworter des Freihandels und wollen unser Engagement durch ein Handelsabkommen mit der EU unterstreichen. Die neue australische Regierung wird Deutschland mit seinen ehrgeizigen klimapolitischen Zielen bei allen globalen Vorhaben zur Abwendung der Klimakatastrophe als Partner begleiten. Unsere Länder müssen wie nie zuvor zusammenstehen. Denn unser Planet und die internationalen Systeme, die das Leben auf der Erde ermöglichen, stehen unter großem Druck.

Trotz der geographischen Entfernung teilen wir dieselben Werte. Rechtsstaatlichkeit sehen wir als Grundlage für Frieden und blühende Volkswirtschaften. Und wir sind geeint durch unser entschiedenes Handeln für den Klimaschutz. Daher bin ich, kaum drei Monate nach Amtsantritt unserer neuen Regierung, nach Deutschland gekommen. Während unsere Piloten gemeinsam in den Himmel Nordaustraliens aufsteigen, werde ich mit meinen deutschen Kollegen eine neue Partnerschaft beginnen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam anzugehen.

Richard Marles ist australischer Parlaments­abgeordneter, stellvertretender Premierminister und Verteidigungsminister.