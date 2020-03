Australien hart getroffen : „Coronavirus könnte zerstörerischer sein als Weltfinanzkrise“

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Der frühere Schatzkanzler Australiens, Peter Costello, der heute den Zukunftsfonds des Landes mit einem Volumen von 168 Milliarden Dollar führt, ging mit den Notenbanken und ihrer Reaktionskraft hart ins Gericht: „2008 hatten wir einen Leitzins von gut sieben Prozent und kürzten ihn um vier Prozentpunkte. Heute hatten wir 0,75 Prozent und nehmen 25 Basispunkte zurück – das damals war ein Stimulus, die Bewegung heute aber ist keiner.“ Allerdings erwarte er aufgrund des globalen Niedrigzinses eine schnelle Erholung der Märkte, wenn die derzeitige Krise erst ausläuft: „Ist sie vorüber, werden wir immer noch billiges Geld haben. Vielleicht sogar billigeres als jemals zuvor.“

Morrison erklärte in einem Sieben-Punkte-Programm, schnell und entschieden auf das Virus reagieren zu wollen, sich aber nicht zu strategischen Änderungen seiner Politik provozieren zu lassen. Es wird erwartet, dass die Regierung ihr Versprechen, das Land zurück zu einem Haushaltsüberschuss zu führen, nach den Großfeuern und dem Covid-19-Ausbruch nicht einhalten kann. Morrison bedrängte Konzerne gerade, die Wirtschaft dadurch zu stützen, Rechnungen ihrer Lieferanten sofort zu bezahlen und ihre Mitarbeiter unbedingt zu halten. Ähnlich wie bei Klimafragen betonte er mehrfach, Australien müssen sich auf nationale Folgen der Coronavirus-Krise fokussieren und könne nicht die Welt retten.

Mehr zum Thema 1/

Die Chefs der insbesondere für Australien so wichtigen Bodenschatzindustrie mahnten zur Ruhe: „Für uns ist es mehr oder weniger ein normales Geschäft“, sagte Elizabeth Gaines, die Vorstandsvorsitzende der Fortescue Metals Group, in Perth. „Die chinesischen Hochöfen arbeiten. Nach einer Erholung wird die Nachfrage in der Bauindustrie vielleicht sogar wachsen.“ Angesichts von Preisen von 90 Dollar je Tonne Eisenerz und Förderpreisen von nur noch 13 Dollar je Tonne verdienen die Konzerne weiter gutes Geld. „Das Geschäft besitzt große Widerstandskraft. Preise und Volumen sind stabil. Kupfer spiegelt eher die aktuelle Lage einer Volkswirtschaft wider, aber auch dort sind die Preise noch in Ordnung“, sagte MacKenzie. Gleichwohl hat BHP in den vergangenen Tagen fast ein Viertel seines Wertes verloren. Am Dienstag legte die Aktie um 3,3 Prozent zu.