Ausblick auf 2020 : Die deutsche Wirtschaft steht auf tönernen Füßen

Wie geht es weiter im Handelskrieg? Ein Containerschiff liegt im Hafen in der ostchinesischen Provinz Shandong. Bild: dpa

Schwacher Welthandel, lahme Konjunktur: Für große Teile der deutschen Wirtschaft war 2019 zwar kein Jahr zum Vergessen, aber zumindest eines, das mit einigen unschönen Überraschungen aufwartete. Schon der Jahresbeginn verlief holprig. Mit Wachstumserwartungen in der Größenordnung von den 2018 erzielten 1,5 Prozent gestartet, hielten Bundesregierung und die meisten Fachleute nach wenigen Wochen allenfalls noch 0,8 bis 1 Prozent für realistisch – zu sehr verlor die vom Aufschwung verwöhnte deutsche Wirtschaft an Dynamik, zu sehr lasteten Brexit, Handelsquerelen und diverse Umbrüche auf exportlastigen Branchen wie dem Maschinenbau und den Herstellern von Fahrzeugen und Chemieprodukten.

Doch selbst die nach unten korrigierten Frühjahrprognosen waren im Sommer nicht mehr zu halten. Um einen halben Prozent dürfte die Wirtschaftsleistung in Deutschland am Ende zugelegt haben. Mit Ausnahme der Krisenjahre 2012 und 2013 wäre es das schwächste Wachstum seit der tiefgreifenden Rezession von 2009. Einzig das hochverschuldete Italien steht im Euroraum noch schwächer da. Binnen kürzester Zeit hat sich die deutsche Wachstumslokomotive zum Schlusswagen in der Reihe der großen Industrienationen gewandelt.